退休才學買股票？日本92歲長者將350萬円滾出1億　親傳投資心得

退休之後才開始買股票，還有機會累積出一筆可觀的資產嗎？現年92歲的日本投資人小林良次（Ryoji Kobayashi）就是退休後才踏入股市，靠著長期投資與經驗累積，在89歲時讓股票資產達到1億日圓（約500萬港元）。他認為，投資能不能長期走下去，關鍵並不在特殊才能或運氣，而是一件聽起來相當樸素的事：能不能一直對股票保持興趣。



92歲投資人怎麼做到的？退休才進股市，89歲累積1億日圓

據日媒報導，小林良次的投資經歷被收錄在《靠「股票筆記」60歲起累積1億日圓：92歲現役投資家良次先生的超簡單投資術》（日語原書名：《「株ノート」で60歳から1億円 92歳現役投資家リョウジさんの超☆シンプル投資術》）等相關著作中。他起步的時間點比多數人都晚，退休後才開始接觸股票，以退職金中的350萬日圓（約17.5萬港元）為本金投資，卻在將近30年的時間裡持續投入，到89歲時股票資產累積到1億日圓。

92歲小林良次退休後才學投資，花了將近30年將資產累積至1億日圓。（ダイヤモンド社）

小林良次強調，許多人剛開始學投資時充滿熱情，卻可能隨著時間經過逐漸失去興趣，最後乾脆不再關注市場。對他來說，能否持續投入、觀察與學習，才是股票投資最重要的基本條件。

他把投資成功的核心濃縮成一件事，就是「能否保持對股票投資的興趣」。只要願意持續關注市場，就有機會一步步累積自己的投資知識，而不是只靠一時的行情，或是追逐快速致富的方法。

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他平常怎麼觀察市場？從新聞與身邊新產品問「為什麼」

具體做法並不特別。小林良次平時會留意每天的經濟新聞，也會觀察生活周遭出現的新產品，並且不斷思考背後的「為什麼」。在他看來，這些日常累積的觀察，能幫助投資人慢慢培養出發現潛力企業的能力。

即使市場出現大幅波動，他也主張不要因此停止學習。對投資人來說，市場下跌不只是帳面數字的變化，也是重新檢視企業體質與自身投資方式的機會，持續關注才能慢慢建立自己的判斷基礎。

他給一般人的提醒是什麼？先有一套自己能持續的方法

小林良次的做法沒有複雜的技術，也不是靠一套炫目的公式快速致富。相反地，他認為普通投資人更該做的，是找到適合自己個性與生活方式的方法，然後長期維持下去。

小林良次建議普通投資人應找到適合自己的方法並長期堅持。（テレ東BIZ ダイジェスト@youtube）

他也提醒，投資市場上充斥各式各樣強調快速獲利的方法，如果一味追逐外界資訊，反而容易失去自己的節奏。因此在採用複雜策略之前，更重要的是先建立一套自己能夠理解、能夠執行，並且能持續下去的方法。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：92歲阿伯退休才開始理財！「每天只做2件事」滾出2000萬養老金，他曝賺錢關鍵】