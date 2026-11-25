科技的盡頭是玄學？英偉達（NVIDIA，台灣常用譯名：輝達）創辦人黃仁勳辭職11天後閃電復職，台灣網民卻笑言真正功臣是台南月老！原來有台灣股民早前特意到以「斬爛桃花」聞名的台南祀典武廟，替黃仁勳點月老燈，祈求斬爛桃花，希望挽救台股供應鏈。



沒想到點燈照片曝光約6小時後，黃仁勳便表態願意回歸，相隔6天更真的重掌英偉達，股價單日飆升逾3成。大批網民湧入原帖朝聖，笑言：「第一次看到比國安基金還猛的！」



有網民在黃仁勳復職後，即時想起曾替他點燈的人。（Threads截圖）

台股2日累跌逾3500點 股民求月老斬黃仁勳爛桃花

黃仁勳早前捲入婚外情風波及國家安全疑雲，於11月12日辭去英偉達總裁、行政總裁及董事職務，台股及人工智能（AI）供應鏈相關股份連日受壓。眼見股市跌跌不休，竟有股民將希望寄託於月老身上。



11月17日，有台灣網民在Threads分享參拜台南祀典武廟的經歷，表示自己抱着考驗感情的心態前往參拜，結果拜完僅1星期便與伴侶分手，更提醒其他人「心態不夠強大不建議去拜」。

沒想到，留言區有網民曬出1張點燈照片，燈牌上赫然寫着「黃仁勳」及其農曆生日「癸卯年正月廿四日」，並留言：「我也有幫老黃點燈斬爛桃花，希望挽救台股供應鏈」。



2026年11月23日，英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）重新出任該公司的行政總裁，圖為黃仁勳返回公司總部。（Reuters）

點燈照曝光約6小時 黃仁勳表態願意回歸

巧合的是，點燈照片曝光約6小時後，黃仁勳便在社交平台X發表辭職後首份聲明，承認自己在私人生活中犯下嚴重錯誤，並表示若董事會認為其回歸最符合股東、員工、公司及美國的利益，他願意重新擔任行政總裁。

不過，英偉達董事會主席瓊斯（Harvey Jones）其後在業績電話會議上表明，董事會一致接受黃仁勳辭職，無意讓他復職。

儘管如此，網民已紛紛湧入留言區朝聖：

「老黃若有復職餐會，你得坐主桌」



「第一次看到比國安基金還猛的！」



「我自己可以不點燈，但我也必須幫黃仁勳點」



「科技的盡頭是玄學……？」



2026年11月23日，黃仁勳於X的個人簡介已重新加上CEO頭銜。（X@JensenHuang截圖）

董事會一度拒絕復職 6天後迎戲劇性反轉

事情於11月23日迎來戲劇性反轉！英偉達宣布，董事會一致投票通過，即時恢復黃仁勳總裁、行政總裁及董事職務。消息刺激英偉達股價單日飆升31.48%，收報165.05美元。由點燈照片曝光至黃仁勳正式復職，相隔僅6天，令當初的點燈留言再度被翻出。

點燈帖變朝聖熱點 網民笑稱月老比財神更靈驗

由點燈到復職剛好6日，點燈帖即時再被翻出，網民笑言：

「武廟月老超靈驗 真的要感謝點燈網友 短短六天強勢回歸」



「第一次看到把月老當財神在拜」



「台灣果然是玄學科技島」



事實上，黃仁勳辭職期間，台灣科技界亦曾發起亮燈聲援行動。台北101於11月16日晚上亮起「台灣♡Jensen」、「家人♡友誼」等字句，向黃仁勳表達支持，台北101表示，活動屬商業點燈服務，未有公開收費。

黃仁勳承認有婚外情，外媒爆料其對象是疑似中國女間諜黃樂。（網上圖片）

（綜合）