媳婦嫁進門後，就有義務孝順老爺奶奶嗎？這個長年存在於台灣家庭的婆媳難題，近日再度掀起討論。一名網民在Facebook社團發文，直言老爺奶奶對媳婦既沒有養育之恩，若平時也沒有提供任何幫助，雙方其實就只是姻親關係，根本沒有理由要求媳婦無條件孝順，更直言「要求孝順請找對人，自己的兒子」。一番犀利言論引發網民熱議，不少人認為婆媳關係應建立在互相尊重與感恩之上，而不是單方面要求媳婦付出。



一名網民近日在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，以「為什麼現在的媳婦都不願意孝順老爺奶奶？」為題，直接點出自己的看法，認為媳婦本來就沒有義務孝順老爺奶奶。

原PO表示，老爺奶奶對媳婦並沒有養育之恩，如果婚後也沒有給予實質協助，雙方就只是透過婚姻建立的姻親關係，與一般親戚沒有太大差別。她反問：「有人在孝順親戚？更何況是沒有血緣，一年見個幾次面的親戚嗎？」並直言若老爺奶奶期待晚年有人孝順，應該找自己的兒子，而不是將責任推給媳婦。

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原PO也對婚後與老爺奶奶同住提出看法，認為多數女性結婚並不是為了和老爺奶奶住在一起，若夫妻婚後仍須依賴原生家庭，甚至讓媳婦長期寄人籬下、看人臉色生活，問題不應全由媳婦承擔。

對於部分長輩常說「辛苦養大兒子送給媳婦」的觀念，原PO同樣不以為然。她認為，父母生養子女本來就是自己選擇承擔的責任，而結婚則是兒子與伴侶共同做出的決定，既然選擇成家，就應對自己的婚姻與家庭負責，不能要求媳婦因此對老爺奶奶感恩戴德。

此外，原PO也反駁部分長輩認為媳婦「花老公的錢」的說法，強調婚後夫妻必須共同負擔家庭生活，包括房貸、車貸、孩子學費及日常開銷等，不能忽略媳婦在照顧家庭、家務勞動及育兒方面的付出，更不該因此否定她在家庭中的角色與貢獻。

原PO最後直言，結婚代表夫妻要共同為自己的家庭負責，而不是讓媳婦承擔夫家所有親戚的期待。她更批評，若有長輩只想把別人的女兒當成「免費保母」、「免費傭人」，不僅要求媳婦做事，還動不動擺臉色，就不該期待對方無條件孝順，強調「別人家的女兒沒有義務，沒人欠你們的」。

貼文曝光後，引發不少網民共鳴，但也有人認為，婆媳關係不應單純以有沒有血緣或養育之恩來衡量，彼此如何相處才是真正的關鍵。

有網民表示：

人是互相的，若婆婆對媳婦視如己出，幫忙家務、煮飯給媳婦一家吃、幫忙照顧孩子，甚至支持經濟，這麼多的幫扶，當然要好好孝順感恩老爺奶奶。

認為如果老爺奶奶真心對待媳婦，媳婦自然也會願意回報。

另一名網民則分享，自己未來也會成為婆婆，但不打算干涉兒子婚後的生活。她表示，婆媳想要相處融洽，最重要的就是彼此尊重，自己也早已告訴兒子，未來結婚後不必與父母同住，各自過好生活、不要成為彼此的負擔即可。

不過，也有人提醒原PO，若認為媳婦沒有孝順老爺奶奶的義務，未來也應以同樣標準看待自己的下一代，留言表示：

那你要有心理準備，以後你兒子結婚了，你也不能要求兒子媳婦要來孝順你，因為你兒子要養家養媳婦，你要靠自己。

還有網民提出較為折衷的觀點，認為夫妻雙方都應尊重彼此的父母，並以相同標準對待雙方家庭，直言「妳怎麼對我爸媽，我就怎麼對妳爸媽」，強調婆婆不該把媳婦的付出視為理所當然，媳婦也不需要一開始就敵視夫家，只要彼此尊重、維持適當界線，才有機會和平相處。

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