「媳婦永不會變女兒！」未來奶奶先下馬威事主愕然　網民稱非壞事

婚姻從來不只是兩個人的事，還會牽涉到雙方家庭的關係相處，常聽老一輩說：「有了媳婦，就像多了一個女兒」，但真的是這樣嗎？一名女網民在網絡發文，表示正與未婚夫籌備婚禮，某日與未來老爺奶奶吃飯談論婚禮細節，原本還很融洽，但未來奶奶卻突然撂話「媳婦永遠不會變成女兒」，讓她直覺被「下馬威」，感到錯愕又受傷。



早在婚前便講清講楚雖是有點冷漠，但也好令婆媳彼此不會產生無謂的誤會吧！（按圖了解）

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這位網民在Dcard上發文分享，自己和未婚夫交往4年，近期開始籌備婚禮，某日未來老爺奶奶找她去家裏吃飯，說是想聊婚禮細節。一開始雙方相處融洽，女網民自認對婚禮儀式不是很計較，因此未來奶奶怎麼說，她都是笑笑點頭說好。

未料對方卻突然雙手插腰，站起來嚴肅對她說：「對我來說，媳婦是媳婦，女兒是女兒，媳婦永遠不會變成女兒。」讓事主頓時覺得錯愕，努力回想自己是否說錯話惹怒對方？同時在心中OS（編：內心獨白）：「我從來沒有說想要當妳的女兒呀？」

事主直言當下愣住，只能勉強擠出笑容回覆：「我知道。」但事後回想，卻難以理解奶奶的用意，「是要警告我嗎？還是？…」她說，自己雖不認為婆媳能像母女一樣相處，但內心仍有一點難過，「在婚前就先下馬威，讓我失去了未來可以跟她當融洽婆媳的信心了...」。

對此，有網民建議面對強勢奶奶有3重點：

1. 絕對不要住一起，也不要住太近，不要用男家資源，靠自己最實在



2. 老公要有肩膀，別全然接受長輩要求，知道妳不喜歡、不想做的，直接就回絕掉



3. 和奶奶相敬如賓就好，不要期待



也有人建議事主可「比照辦理」，回覆未來奶奶：

．「對我來說，奶奶就是奶奶，媽媽就是媽媽，奶奶永遠不會變成媽媽」

．「把奶奶作客戶經營就好，三節送禮物，保持距離」



不少人則認為，奶奶說的是事實，既然婚前講開「不演了」，大家就彼此尊重，也不必對婆媳關係有錯誤期待，未來能否和睦相處，就看個人智慧。

台灣任林教育基金會諮商所副所長王聖華指出，華人社會常主觀認為，婆媳就應該像母女一般相處融洽；但其實，婆媳原本就是沒有血緣的兩個人，不應給予過多期待或規範。

事實上，許多婆媳問題包裹着「親子議題」，而關鍵就是串起兩人關係的兒子/丈夫。兒子不應把照顧長輩、與長輩溝通的責任丟給太太；身為奶奶也不該用「養兒防老」、「媳婦嫁進來就是要照顧長輩」的心態在生活。因為每個人都是自我生活的主導者，不應該把自己的人生責任交付給他人。

台灣兩性作家劉黎兒則以過來人經驗分享，就像先生完全屬於自己一樣，她也希望兩個兒子能屬於自己的伴侶，「不要覺得是媳婦奪走他，他才能愛妳，媳婦更是如此。」

劉黎兒認為，婆媳能當「酒肉朋友」很好，若能談心更好；但更重要的是，在孩子成年後，將重心回歸到自己身上，不管是學習新事物、拓展人際網絡，或是去做自己喜歡的事，都是活出幸福下半場的美好方式。

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