公屋單位香煙味傳樓下？男住戶慨嘆受困擾反惹質疑　專家解釋原因

非煙民聞到煙味，的確會感到困擾。本港1名公屋男住戶今年11月7日在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文表示，「樓上家中食煙，好臭，好困擾，求救」，形容對方同為男子，「晚上11點幾食，好準時」。



樓主表示，樓上男鄰居吸煙，「好臭，好困擾，求救」、「晚上11點幾食，好準時」。（《國產凌凌漆》截圖）

帖文引來網民質疑，認為樓上煙味難以傳到樓下單位：

「樓上食煙都索到，勁」



「煙係向上飄，應該係樓下食？」



「樓上食煙，樓下聞到煙味，你係咩鼻，咁X厲害」



「煙唔係向上飄嘅咩，你樓下都聞到，緝毒犬嚟㗎」



帖文引來網民質疑，認為樓上煙味難以傳到樓下單位。（《行運一條龍》截圖）

有網民指公屋住戶有權在家中吸煙，不能干涉其行為：

「你快啲搬去半山獨立屋啦」



「公屋係咁啦，咪咁多要求」



「人哋喺自己屋企食煙，你理唔到，政府都冇計啦，搬啦」



網民笑言「人哋喺自己屋企食煙，你理唔到，政府都冇計啦，搬啦」。（《行運一條龍》截圖）

亦有網民支持樓主，認為吸煙會影響到非吸煙人士：

「害人害物」



「無得救，等佢死」



究竟樓上住戶在家中吸煙，煙味是否真的可以傳到樓下？事實上，二手煙並非只會向上飄散，亦可能隨氣流進入其他樓層及單位。根據美國疾病控制及預防中心（CDC）資料，二手煙可透過門窗、牆壁縫隙、電線管道、通風系統及水管周圍空隙，在住宅大廈不同單位之間擴散。加拿大安大略省無煙房屋組織亦指出，樓層之間的氣壓差、室外風向及開啟的窗戶，均可能影響煙霧流動方向。因此，即使吸煙者身處樓上，樓下住戶仍有可能聞到煙味。不過，單憑氣味無法確定煙霧來自哪個單位，亦不能斷定一定是樓上鄰居吸煙所致。

公屋單位內部並非法定禁煙區，住戶在自己家中吸煙一般不構成違例，亦不屬屋邨管理扣分項目。（非涉事公屋/資料圖片）

根據香港房屋委員會「屋邨管理扣分制」，公屋住戶若在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙，會被扣5分；若兩年內累積扣滿16分，租約可被終止。另外，根據《吸煙（公眾衞生）條例》，升降機大堂、走廊及後樓梯等室內公眾地方均屬法定禁煙區，違例吸煙者可被定額罰款3,000元。不過，公屋單位內部並非法定禁煙區，住戶在自己家中吸煙一般不構成違例，亦不屬屋邨管理扣分項目。衞生署控煙酒辦公室指出，若鄰居在私人住宅內吸煙，即使煙味傳入其他單位，現行控煙法例亦不適用，住戶可嘗試向屋邨管理處反映問題。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）