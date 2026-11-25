搭巴士遇到有乘客坐到阻塞通道，可以如何處理？本港有男生在Threads發文投訴，稱早前乘搭往天水圍方向的城巴N969號通宵巴士，遇到1名乘客躺下，並將雙腳伸向通道對面的座位，即整個身體橫跨車廂中央通道，阻礙其他乘客通行。樓主聲稱「叫佢係冇反應，我只可以跨過去」，事後氣得發文怒斥「當你自己屋企咩？冇品！」。



從樓主上載的照片可見，該名乘客身穿灰色長褲，在車廂座位橫躺，雙腿疊起直伸到通道另一邊的座位，其他乘客難以正常通過，樓主直言「唔影你個樣已經係最大仁慈」。



該名乘客身穿灰色長褲，在車廂座位橫躺，雙腿疊起直伸到通道另一邊的座位，其他乘客難以正常通過。（Threads@darkmoon_cos2.0圖片）

帖文引起許多網民熱議，批評圖中乘客躺姿阻礙他人，紛紛留言抨擊：

「坐落去」



「影佢正面啦」



「直接通知車長有人暈咗」



「你可以當自己玩緊GTA 6」



「呢種正，根本係叫人一腳踢落去」



「應該係喺中間位一腳踩落去先啱嘛」



城巴《乘客須知》第25條明確提醒乘客，切勿在車廂內作出滋擾其他乘客的行為，當中更特別以「把腳放於座椅上」為例。（示意圖/資料圖片）

乘巴士作出滋擾行為 車長有權拒載

翻查城巴官方網站，其《乘客須知》第25條明確提醒乘客，切勿在車廂內作出滋擾其他乘客的行為，當中更特別以「把腳放於座椅上」為例。另外，第24條亦列明，車長有權拒絕造成騷擾或構成危險的人士登車或繼續乘搭巴士。

乘客將雙腿橫跨車廂通道，除了妨礙其他乘客通行之外，亦可能構成安全隱患，一旦巴士急煞，正跨過其雙腿的乘客或會失平衡跌倒。



根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第46條，公共巴士乘客不得作出不守規矩的行為，亦不得阻礙其他乘客上落車。任何人無合理辯解而違反相關條文，第57(1)條訂明一經定罪，最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

網民建議樓主「坐落去」、「直接通知車長有人暈咗」、「一腳踢落去」、「應該係喺中間位一腳踩落去先啱嘛」。（《大叔的愛》劇照）

（Threads@darkmoon_cos2.0）