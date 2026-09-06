男子疑攜石棉搭城巴　被機警車長趕下車　網民驚呼：致癌物違禁品

幸好這位城巴車長夠機警！有城巴乘客於網上發文表示，乘搭來往筲箕灣及堅尼地城（卑路乍灣）的18X線城巴時，有男子攜帶手推車上車，被車長詢問裝有什麼物品時結結巴巴，多番詢問下才透露是石棉，車長大為震驚，立即將男子趕下車。



網民驚呼，「石棉好毒㗎喎，而家冇人用㗎啦，佢攞住咁大袋石棉做咩」、「石棉係高度致癌物，巴士係載客，唔係運貨，仲要運危險品，司機抵讚」、「根本唔止應該叫佢落車，應該報警拉佢，睇層主資料石棉喺香港係違禁品」。



也有網民懷疑男子是否說錯，「點解會有石棉，會唔會佢有鄉音其實講緊其他嘢」、「點會咁樣運石棉呀，會唔會係Rock wool（岩棉）咋」。有網民表示，「可以報警話佢藏有危險品，由警車護送佢一程」、「可以書面表揚司機做得好，唔係個個司機都咁上心」。



有城巴乘客於網上發文表示，乘搭來往筲箕灣及堅尼地城（卑路乍灣）的18X線城巴時，有男子攜帶手推車上車，被車長詢問下透露是石棉，車長大為震驚，立即將男子趕下車。（Threads@doublejdiary）

「大讚18X巴士司機」。該城巴乘客於Threads發文講述事件，她乘搭18X線城巴時目擊有男子攜帶手推車上車，「呢個男人好快手嘟咗八達通，諗住入去放低佢嘅行李」，車長隨即詢問裝有什麼物品。

男子攜帶一車石棉搭城巴

以下為樓主引述車長與男子的對話內容：

車長：你咁大車嘢係咩嚟

男子：呃呃呃，公司啲貨

車長：咁你呢嘢係咩嚟

男子：我平時都係咁樣搭車

車長：問緊你！呢車係咩嚟呀

男子：呃呃呃，石棉，係囉



城巴車長驚悉男子攜石棉搭車，立即將其趕下車。（示意圖，非涉事城巴／資料圖片）

車長驚悉男子攜石棉遂趕下車

車長：石棉！你同我落車！你唔可以上車喎

男子：呃呃呃，我平時都係咁樣搭，點解唔可以？

車長：石棉易燃物品嚟㗎，你有冇常識！一陣成架車一齊爆炸着火！

男子：呃呃呃……

車長：落車啦！仲呃呃呃

有男乘客上前：落車啦X，阻X住



樓主無奈道，「究竟邊間公司就咁叫啲員工運送石棉」。

網民驚呼，「石棉係高度致癌物，巴士係載客，唔係運貨，仲要運危險品，司機抵讚」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

網民驚呼石棉是致癌物違禁品

「阿叔走私石棉喎」



「石棉嘅危害程度比好多易燃物品仲要高」



「唔燃，啲微塵都唔掂，特別係會放近老人位，害死老人家」



「石棉？我舊樓天台拆卸嗰陣，包晒防護裝備，啲工人着到生化危機咁」



「石棉唔係易燃嘢，相反佢一般用喺建築物防火上面，有好高阻隔性，但佢係第一類致癌物，香港禁用咗好耐，係舊樓先會多。btw司機啱嘅，係唔應該畀佢上車，無論係咪真係石棉」



「應該係個司機記錯防火同易燃，不過係有致癌所以唔畀上都正常，吸咗入肺手尾好長，而且冇得醫，是斷唔到尾㗎。（石綿肺症。致病原因：吸入的石棉纖維無法被身體分解或排除，導致肺組織反覆受損並形成永久性疤痕。）印象中拆都要搵指定公司，不過可能佢偷雞自己拆，以前舊式建築未知危害，鍾意隔層入面用呢樣嘢保溫」



「睇佢最多咪搭下一架，下一架車啲人當災。但點解佢會有石棉？而且仲可以大搖大擺咁喺條街度行！仲有，睇佢口吻，其實佢係知道咩係石棉，而且知道係違禁品，知道有害，但選擇禍害眾生。BTW，車長做得實在太好！」



網民指出，「根本唔止應該叫佢落車，應該報警拉佢，睇層主資料石棉喺香港係違禁品」。（《愛·回家之開心速遞》畫面截圖）

網民認出男子疑是滅蟲公司職員

「如果佢真係滅蟲公司職員，咁有可能佢呢車係DE（矽藻土），本身矽藻土就唔易燃，但如係噴霧罐裝粉狀就好易，為了把粉末變成方便噴灑的霧狀，噴霧罐內通常會加入易燃的化學推進劑（例如液化石油氣LPG、丙烷、丁烷或酒精成份）」



網民指出石棉是高度致癌物，「石棉？我舊樓天台拆卸嗰陣，包晒防護裝備，啲工人着到生化危機咁」。（示意圖／Unsplash圖片）

香港法例禁進口石棉或含石棉物料

根據香港法例第311章《空氣污染管制條例》第80條「禁止使用、供應、進口及轉運石棉或含石棉物料」

(1)除第82及83條另有規定外，任何人不得 ——

(a)使用、供應、進口或轉運石棉或含石棉物料；或

(b)導致或准許他人使用、供應、進口或轉運石棉或含石棉物料。



(2)任何人違反第(1)(a)或(b)款，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁6個月。



網民指出，「石棉唔係易燃嘢，相反佢一般用喺建築物防火上面，有好高阻隔性，但佢係第一類致癌物，香港禁用咗好耐，係舊樓先會多」。（示意圖／Unsplash圖片）

城巴乘客須知：行李不可有危險性或厭惡性

根據城巴乘客須知，每位乘客只可攜帶總重量不超逾5公斤及總體積不超逾0.1立方米之物品登車，而所有登車之物品或行李亦不可有任何危險性或厭惡性。車長有權拒絕攜帶着不符合以上規定之物品或行李的人士登上或乘搭巴士。該物品或行李不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

（Threads@doublejdiary / 電子版香港法例 / 城巴乘客須知）