香港的冬天寒冷乾燥，不少人的腳跟開始乾燥脫皮，甚至出現龜裂刮襪的情況。網上流傳一招低成本保養秘訣，聲稱只要在腳跟厚塗凡士林，再用保鮮紙包裹5分鐘，鎖水效果便能勝過昂貴護膚霜。這類偏方做法簡單，材料在藥房或超市隨處可買，但皮膚科專家提醒，網傳做法存在兩大盲點：不僅忽略了「皮膚先補水」的關鍵前提，更可能帶來悶熱感染風險。



網上流傳一招低成本保養秘訣，聲稱只要在腳跟厚塗凡士林，再用保鮮紙包裹5分鐘，鎖水效果便能勝過昂貴護膚霜。（AI生成圖片）

凡士林為何能鎖水？

凡士林的主要成分是礦物脂（Petroleum Jelly），屬於醫學界公認的高效封閉性保濕劑（Occlusive），根據美國皮膚科學會（AAD）的護膚指引，凡士林能在皮膚表面形成一道物理保護膜，有效阻隔肌膚底層的水分蒸發，其鎖水能力確實較一般質地較薄的潤膚露或乳液更強。



凡士林包腳保濕 只包5分鐘夠不夠？

問題在於凡士林本身並不含水分，如果雙腳在完全乾燥的狀態下直接厚塗凡士林，即使用保鮮紙密封5分鐘，皮膚底下也沒有足夠水分可供鎖住，角質層依然無法軟化。處理腳跟乾裂的最佳時機是在洗澡或浸腳後5分鐘內。此時角質層吸飽水分且處於微濕狀態，趁機塗抹凡士林才能真正把水分鎖在皮膚內。

處理腳跟乾裂的最佳時機是在洗澡或浸腳後5分鐘內，此時角質層吸飽水分且處於微濕狀態，趁機塗抹凡士林才能真正把水分鎖在皮膚內。（AI生成圖片）

內地知名皮膚科醫生劉秀麗亦指出，若腳跟角質層過厚，可先塗抹含水楊酸或尿素成分的軟膏軟化死皮，再厚塗凡士林並套上純棉襪過夜，封閉保濕效果遠比只包保鮮紙5分鐘理想。

若腳跟角質層過厚，可先塗抹含水楊酸或尿素成分的軟膏軟化死皮，再厚塗凡士林並套上純棉襪過夜，封閉保濕效果遠比只包保鮮紙5分鐘理想。（AI生成圖片）

真菌感染切忌亂包保鮮紙

但這招並非人人適用！若腳跟脫皮及龜裂是由香港腳（足癬）等真菌感染引起，用保鮮紙或襪子長時間密封，反而會製造悶熱潮濕的環境，令真菌加速繁殖，導致病情惡化。如果腳跟裂口出現流血、紅腫痛楚，又或者塗抹保濕產品多日仍無改善，應盡早向醫生求診。