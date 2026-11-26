人生的大起大落能有多戲劇化？馬薩諸塞州一名男子用短短6天時間給出了答案——剛剛喜中100萬美元（約783萬港元）彩票大獎、笑容滿面舉着巨型支票拍照留念，轉眼就在街頭遭到美國移民與海關執法局（ICE）人員逮捕。更令人意外的是，聯邦執法部門隨後披露，這名男子早在12年前就已經被下達了最終遣返令。



據當地媒體報道，這名男子名叫Ariel Antonio Velasquez-Morales，來自中美洲國家薩爾瓦多。11月18日，馬薩諸塞州彩票局正式公布了他的中獎喜訊：他此前在波士頓東區（East Boston）一家便利店花10美元購買了一張名為「$2,000,000 50X Cashword」的刮刮樂彩票，意外刮中了100萬美元大獎。按照彩票局的領獎規則，他在不同兌獎方式中選擇了「一次性現金支付」，稅前金額為650,000美元（約509萬港元）。

Velasquez-Morales（ICE）

領獎當天，彩票局為他拍攝了官方紀念照，畫面中的他滿面笑容、雙手舉着印有100萬美元字樣的巨型支票；11月21日，馬薩諸塞州彩票局還將這張領獎照片發布到了社交媒體上。然而，誰也沒有想到，喜訊傳出僅僅幾天後，他便出現在了ICE的拘留照片裏。

11月24日清晨，ICE波士頓分局執法人員在East Boston展開行動，目標直指這名剛剛成為百萬富翁的男子。霍士新聞援引三名ICE消息人士透露，當執法人員靠近準備實施逮捕時，Velasquez-Morales一度轉身拔腿逃跑，但經過短暫追逐後很快被控制並帶走，多名執法人員佩戴的隨身攝像機記錄下了行動過程。

隨後ICE公布了他的拘留照片，一邊是幾天前手持百萬支票的春風得意，另一邊是神情落寞的被拘留者，兩張照片形成了極其強烈的反差，而他被捕的East Boston，恰好也是他當初買下那張中獎彩票的社區。

根據ICE公布的訊息，Velasquez-Morales並非近期才進入移民部門的視線。執法機構稱，他於2013年5月從德克薩斯州羅馬（Roma, Texas）附近未經授權進入美國，並於2014年4月24日被美國移民法官簽發了最終遣返令。

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這意味着，按照ICE提供的移民記錄，他的遣返裁決早在12年前就已經作出，只是相關遣返令此後一直未能執行，直到2026年11月24日才在波士頓被ICE拘捕。目前，公開報道尚未詳細說明他在過去12年裏的具體移民程序、是否提出過法律救濟，以及此次被拘留後將於何時進入實際遣返流程。

事件曝光後，外界最關心的問題莫過於：他被ICE抓走之後，那筆百萬美元獎金還能拿到嗎？根據馬薩諸塞州彩票局的公開規定，年滿18歲的人士即可向持牌零售商購買彩票，購買與兌獎並不以美國公民身份或合法移民身份作為基本資格前提，因此非美國公民中獎並不意味着獎金自動作廢。

領獎當天，彩票局為Velasquez-Morales拍攝了官方紀念照，畫面中的他滿面笑容、雙手舉着印有100萬美元字樣的巨型支票（The Boston Globe）

彩票局此前也已披露他選擇了一次性領取65萬美元稅前獎金的方案，不過截至目前，公開報道尚未確認這筆資金是否已經全部實際打入他的賬戶，也沒有任何證據顯示ICE已經沒收這筆獎金；同時，也不能簡單認定一旦遭遣返就會自動喪失獎金歸屬權，具體資金劃轉、稅務代扣及可能涉及的法律程序，仍需依據相關機構規定和實際處理結果而定。

另一個引發熱議的懸念是：馬薩諸塞州彩票局11月21日剛在社交媒體曬出他的領獎照，三天後他就在波士頓落網，究竟是不是公開領獎照暴露了他的行蹤？對此，目前沒有任何官方證據能夠證明ICE是通過彩票局發布的照片才鎖定這名男子，執法機構也未對外公開完整的追蹤與定位細節。

ICE方面僅表示，他此前就揹負尚未執行的最終遣返令，本身就屬於移民執法對象；至於中獎動態是否觸發或加速了此次抓捕行動，仍有待進一步核實。從11月18日風光領獎，到11月24日街頭被捕，前後不過短短6天。對Velasquez-Morales而言，一張10美元刮刮樂帶來的百萬大獎固然足以改寫經濟處境，但在美國現行移民制度下，中獎既不會自動賦予合法居留身份，也無法抵消早已生效的遣返令。

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