一場婚禮，40萬人赴宴，500名廚師同時開工，甚至還專門修建了5個直升機停機坪。而舉辦這場婚禮的地方，竟然是印度最貧困的比哈爾邦（Bihar）。



11月25日，曾六次當選地方議員的阿南特辛格（Anant Singh）為女兒舉辦了一場轟動印度的世紀婚禮。這場婚禮耗資高達850萬美元（約6660萬港元），到場人數估計達40萬，甚至有媒體稱多達100萬人。

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目前，健力士世界紀錄中參加人數最多的婚禮，是1995年在印度舉行的一場15萬人婚禮。此次婚禮的規模可能已經遠超這一紀錄，不過尚未獲得官方認證。為了招待賓客，主辦方動用了500名廚師及廚房工作人員，準備了約50萬份傳統甜點，以及規模龐大的素食宴席。

婚禮現場搭建了仿泰姬陵風格的建築，鮮花甚至從中國進口，還安排了煙花表演。為了方便政商界貴賓抵達，主辦方專門修建了5個直升機停機坪。新娘乘坐豪華寶馬抵達現場，新郎的迎親車隊則由約200輛汽車組成。

據報道，新郎收到的結婚禮物琳琅滿目，比如一輛白色Land Rover Defender（荒原路華衛士）、一條100克重的黃金項鍊，一個80克重的黃金手鐲等等。然而，即便做了如此充分的準備，婚禮現場還是陷入了混亂。由於參加人數實在太多，通往村莊的道路全部堵死。一名政客眼看汽車無法前進，乾脆棄車，改乘拖拉機穿過農田趕赴婚禮。主辦方原本還安排了一場有200匹馬參加的賽馬比賽，結果一下子湧來了約10萬名圍觀者，比賽不得不推遲。為了看熱鬧，有人爬上大樹，有人甚至爬上了高高的電力鐵塔。

宴席現場更是令人目瞪口呆。網上流傳的視頻顯示，由於餐具不足，有人拿喝水的杯子當盤子，有人直接伸手從盛放食物的大鍋裏抓取食物，還有人用紙箱打包飯菜帶走。一名賓客感嘆：

在這裏吃上一頓飯，就像打贏一場戰爭！

不過，比婚禮本身更具戲劇性的，是新娘父親的身份。辛格是比哈爾邦頗具影響力的政治人物，當地人稱他為「小領主」。據當地居民透露，他平時出門的車隊多達25輛汽車。還有報道稱，他曾將蛇纏在自己脖子上，嚇退前來調查的稅務官員。辛格自稱是一名社會工作者，同時擁有商業產業和農業用地。他曾申報，自己與妻子的資產合計約為10億印度盧比（約8470萬港元）。

然而，他身上還有二十多起尚未結案的刑事案件，涉及謀殺、謀殺未遂、敲詐勒索及騷亂等指控，並曾多次入獄。就在今年10月30日，印度最高法院要求他在12月1日前就一起謀殺案件投案。考慮到其女兒即將結婚，法院給予了他暫時的寬限。辛格此前也公開表示，等女兒結完婚，自己就會去投案。

與此同時，這場在印度最貧困地區舉辦的豪華婚禮，也引發了當地反對黨對其資金來源的質疑。當然，婚禮的實際花費和到場人數，目前均未得到官方確認，但這個畫面還是很令人震驚的。

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