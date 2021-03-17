30歲肥宅男沒工作2年　用父母錢炒股持630萬港元資產：我超廢！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-17 19:32

有網民在討論區上說自己是獨居肥宅，父母並不知道他沒有工作，由於家境不錯，父母又會給他不少錢，樓主就用這些錢炒股票，單是股息已經年收百萬台幣（約27.4萬港元），戶口結餘高達2300萬台幣（約630萬港元），令他全無工作的動力。即便如此他亦覺得內疚，「很怕沒工作被爸媽發現」，自嘆「爸媽我對不起他們，我超廢」。帖文引來網民熱烈討論，不少人都笑言如果想要對得住爸媽，可以將錢給他，然後再外出工作賺錢就好，也有女網民笑言，希望可以結識樓主。

台灣有網民指自己是1名肥宅，一直靠父母給的錢生活，並靠他們的錢炒股致富。樓主表示，因為自己的生活模式而對父母感到內疚，說對不起。（GettyImages）

【最強流動派】想賺多?「01積分」換禮品？即玩「地表最強鬥一番」有獎問答遊戲，賺高達388「01積分」換禮品兼答簡單問題，贏埋$300 DON DON DONKI禮券！

樓主在Dcard討論區上以「爸媽對不起，我超廢」為題發文，分享自己靠父母金錢炒股致富之後，對父母覺得內疚的故事：

+ 6 + 6 + 6

帖文引來網民熱烈回應，指樓主只要將錢都給他們就可以解決問題，「解決方法簡單，錢給我就好了，你再出去工作賺錢」、「私訊我，匯款給我，我教你體驗真實的人生」，也有人笑言「這年頭竟還有人會覺得對不起爸媽是不應該的事！如此孝子，難得難得」。

此外亦有不少女網民留言，表示希望可以結識樓主，「沒關係有女朋友就不廢，要不要選我」、「交個女友一切煩惱都會沒了，我乖巧不吵不鬧會做飯，不能當寶貝也能當女兒」、「寶貝別鬧了，回家吧」、「缺乾女兒嗎？」。

同場加映：股民20萬積蓄All in美股曾翻倍 55萬盡買GME勁蝕 哭訴輸剩8萬【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

股民20萬積蓄All in美股曾翻倍 55萬盡買GME勁蝕 哭訴輸剩8萬

👇👇👇按圖即睇股民由勁賺變勁蝕過程👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

同場加映：股市大跌輸到傻 網民改歌發洩：盡快將ARKK ARKQ PRNT拋棄吧！【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

股市大跌輸到傻 網民改歌發洩：盡快將ARKK ARKQ PRNT拋棄吧！

點擊下圖放大即睇網民改咗咩歌！▼ ▼ ▼