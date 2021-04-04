深水埗大角咀驚現2小丑男出沒嚇人　有攝影師拍片　途人跌倒受傷

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-04 17:09

【深水埗／大角嘴／扮小丑／嚇途人】潮流興拍片，不少人為了博取點擊，做出各種嘩眾取寵的事，甚至影響別人也在所不計。有深水埗街坊向區議員投訴，指有人周六（3日）凌晨於大南街附近，打扮成小丑嚇行人，專以獨行女性為目標，並有同行人士拍低被嚇者反應。有途人被嚇後失足跌倒受傷，並有財物損毀。該區區議員李國權直斥事件過份，對社區構成嚴重滋擾，促請相關人士立即停止有關行為，同時呼籲街坊留意。

有街坊向區議員反映，指深水埗及大角咀一帶近日有人打扮成小丑嚇人，並專以獨行女性為目標，並有同行人士拍低被嚇者反應。（facebook專頁「李國權 Lee Kwok Kuen」圖片）

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深水埗區議員李國權周六（3日）於facebook專頁發文，指當日凌晨12至1時左右有女居民求助，表示有人於大南街、楓樹街一帶打扮成小丑嚇人，專以落單女性為目標，並有人從旁拍下被嚇者的反應。有另一街坊亦指，周六晚上在詩歌舞街遇到該批人士，被嚇受驚後失足受傷，亦有人迴避時造成財物損毀。

李國權向商舖取得CCTV片段，可見2名年輕男子穿上小丑打扮，頭戴假髮及口罩，其中1人手持棍狀物品，另有1名男子手持相機同行。他直斥相關人士的行為極之過分，對社區構成嚴重滋擾，加上大南街本月曾發生行劫案件，令晚歸人士更加擔心，強調會嚴肅處理。

李國權凌晨再發文，表示與同區區議員李傲然及曾自鳴於凌晨12時至1時半，「落區行晒大角咀及大南的僻靜小巷」，未見涉事「小丑」，惟有街坊稱於通州街見到該批人士。李國權促請相關人士尊重他人，「請勿再以傷害他人方式拍片、開玩笑，香港人生活已經夠苦，無謂將快樂建築在他人痛苦身上」，同時呼籲居民提供資料。

不少街坊看過帖文均怒斥嚇人行為，「唔係話咩嘢點解香港人咁唔玩得，而係真係有病嘅人係唔嚇得，驚恐症發作會抖唔到氣，心臟有事嗰啲又係負荷極大」、「拍片大晒？萬一人哋有病嚇到病發／暈／死咁點？或者有咗唔夠3個月搞到流產咁點？」、「除咗被嚇者有機會受唔住刺激外，就算冇被嚇到發作，都無啦啦幫咗你段片賺view rate，無啦啦免費幫你宣傳」。

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