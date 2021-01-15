5點起床日做18小時仍覺幸福？　日本74歲主婦分享46年持家日程表

家庭主婦算是一種職業嗎？有人說算，有人說不算。但在日本，有一位74歲的奶奶，顛覆了人們對傳統家庭主婦的認知，她把家庭主婦這門職業做到了巔峰！這名奶奶叫做阪井順子，YouTube上有段短片曝光了她的一天，看完絕對讓你震驚。

按圖了解阪井順子一天的生活！

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你印象中的家庭主婦幾點起床？9點？10點？答案是5：15分。

5：15，起床後的第一件事：打開窗戶，享受陽光。然後煮一杯新鮮的咖啡。

5：20，開始洗漱、洗頭，每日洗頭可以保持清爽的形象。洗完頭髮之後，咖啡也煮好了，喝下一杯咖啡後，就開始晨間勞作。

5：30，把昨天洗的毛巾和衣物折好，並開始準備今天要洗滌的衣物。

5：40，打掃客廳，讓屋子始終保持乾乾淨淨。

6：00，打開冰箱，準備全家人的早餐，既要營養均衡，又要擺盤整潔好看。吃飯的時候，聽家人講述昨天發生的趣事，也分享自己的生活給家人。

7：00，家人去上班後，開始清洗餐具，並用紙巾包裹竹籤把煤氣灶附近擦拭一遍。

8：00，有些上班族還在沉睡，奶奶已經收拾好包裹要出門了。你印象中的家庭主婦，出門後就是只為自己買買買？不，順子奶奶的答案是，出門的第一件事，是為家人購買想吃的食材。或者去附近的服裝店看看，有沒有自己或者家人需要的衣服。

因為她給附近的主婦們開班授課，下午還要及時趕去上課，主要是教授學生們一些烹飪美食，和高效率整理家庭的技巧。因為這個授課班，順子奶奶認識了很多年輕人，她們會一起探討做家務的心得。

這些都做完之後，如果有時間，順子奶奶會去一次海邊，享受溫柔的海風。或者去自己種的菜地看看，有沒有可以摘下來的新鮮瓜果。或者打理自己的花園，讓家人和自己都在工作之餘，能有一個可以放鬆休閒的地方。

做完這些之後，就要回到屋子裏了，因為要開始準備當天的晚餐。晚餐要精心烹飪，以犒勞最愛的家人們。吃完晚餐之後，又是清掃、整理和收納等常見的家務工作。做完之後，家人要不是看電視，要不就呆在自己房間，獲得空閒時光的奶奶就去書房看書，或者伏案寫作來放鬆心情。最後大約晚上10點到11點睡覺，結束一天的生活。

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這就是順子奶奶最日常的一天，從早上5點15開始，到晚上11點結束。如果家庭主婦真的是一份職業，這份職業要連續工作18個小時，且這份職業要全年無休，比很多上班族工作的時間都長。而且工作內容相對單調，做飯和整理就花費很多的時間。

不過，為了提高效率，奶奶總結出了四種做家務的模式：「十分鐘掃除法」、「順便掃除法」、「歸位收拾法」、「污垢發現日掃除法」。簡單來說就是：

．做完一件事後要及時清掃，吃完飯後十分鐘內把碗清洗乾淨。 ．要隨時隨地都在清潔衛生，看到髒亂的地方立刻動手，就不需要再特地花時間去打掃。 ．用過的東西一定要及時整理好，並根據類別放回該放的地方，以方便下次找到。 ．如果在某處發現了大片的污垢，證明整個房間都需要清掃，那麼這一天就是清掃日。

但即便效率再高，工作內容卻是365天都不變化的。因此很多網友問順子奶奶，每天做同一件事，不無聊嗎？但順子奶奶卻說：「能夠幾十年每天都做着同一件事，真的很幸福。」雖說順子奶奶是一個家庭主婦，但是她做到的事情，很多上班族真的做不到。拋開自律和效率不談，光是這份時間管理能力就秒殺無數人。

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順子奶奶才不是只會做家務的女人，還是家庭幸福規劃師。她會在生活細節上，讓子女體會到父母無私的愛。這份愛意，主要通過美食來展示，因為順子奶奶認為：「如果家裏飄蕩着好聞的香味，他們自然會成長為好孩子。」記住每一個孩子的口味，精心製作一日三餐只是基礎，會在孩子生日的時候親手製作蛋糕，為孩子送上獨一無二的祝福。

她從不干涉子女們教育孫輩，因為她明白，如果孩子不是和父母最親，才更讓人苦惱。

隔代親並不是甚麼值得炫耀的事情，而是父母缺位的表現。而且時代不同教育方式也不同，不能用老一輩的方式去對待我的孫子們。 阪井順子

她會故意和丈夫分房睡，即便到老也需要距離感。在自己和丈夫之間加了一扇隔離門，保證了兩個人都有私密的空間，但又不會距離太遠，避免太近發生矛盾，也避免太遠照顧不到丈夫。

和自己的孩子們也是這樣，因為順子奶奶的房子是三層，所以每一個小家庭是一層，除了吃飯的時間會一起聚在客廳裏，平時的時候如果不被邀請，順子奶奶也不會去自己兒女的家，這樣保證了每個小家庭都不會被打擾。

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雖然表面上看順子奶奶似乎只是一個「做家務的女人」，但是實際上家裏的很多決策，都是順子奶奶做出來的，家庭成員都公認，順子奶奶是一個很有智慧的人。

順子奶奶還是一個作家。年輕時候就是好幾個專欄的兼職作者，所以46年的家庭主婦期間，實際上對家庭也有收入貢獻，雖然不多，但足夠自己生活。因為做家務有研究，她還寫了《生活良方》《美好生活永續》等書籍，內容涵蓋了做菜、收納、穿衣風格、生活觀念等等。順子奶奶也因此有大量的粉絲，她有時候還會邀請粉絲去家裏做客，並把自己的人生經驗傳授給她們。

順子奶奶46年的家庭主婦生涯裏，一直都這樣生活地很幸福。很多網友說，這是因為她是家庭主婦，沒有業績的壓力。但其實，在順子奶奶看來，一個人是否幸福關鍵在於：你是否有感受幸福的習慣。她在自己的書中寫道：「你感到幸福嗎？我總覺得，幸福其實一直就在身邊，取決於自己是否能感受得到。每天總有5次，我會試圖留意身邊的幸福。天氣好是幸福，晾曬的衣物幹得徹底是幸福，跟許久沒聯絡的朋友通話是幸福，這麼一來就會養成用心感受幸福的習慣。」

家庭主婦並非沒有考核壓力，相反處處都是考核壓力。這份壓力來自於外界的不認可，自我的不自信，以及與外界的脫節等等……尤其是在中國，很多人都不認可家庭主婦所創造的價值。美國的一家調研機構顯示，家庭主婦所做的工作，如果折算成市價在年薪75萬元人民幣左右，但在很多中國人心中，家庭主婦不過是個清閒的差事，並沒有甚麼難度，甚至提起家庭主婦，語言裏還會有幾分輕蔑。

其實想做好家庭主婦，沒有想像中的那麼簡單。它不僅需要精通各種家務，更需要超強的自律能力，超高的情商，以及強大的時間管理、情緒管理、生活管理能力等等……這份職業並不簡單，只有學歷可是不行的。

那為甚麼順子奶奶能做好這份職業呢？用她書中的一句話回答就是：幸福始於日復一日平凡而普通的生活。生活良方源自每一天都用心過生活。生活並沒有甚麼良方，用心就是唯一的良方。就像是順子奶奶一樣，哪怕最簡單的清掃工作也會用心對待，對於自己的人生，當然不會潦草。

即便46年前沒有選擇做家庭主婦，在職場上也一定會有所建樹。所以不是家庭主婦選擇了她，是她選擇了這份職業。但無論是甚麼樣的選擇，用心的人都能做到極致的巔峰。

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