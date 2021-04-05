歎即食麵+可樂　25歲男肚痛到暈送院　醫生解畫：咁食法如不要命

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-05 22:00

大啖食即食麵再喝汽水，是許多港人最愛的吃法，但應緊記吃即食麵時，切忌配搭碳酸飲品！據內媒報道，1名25歲男子日前以可樂配着即食麵吃完，詎料1小時後開始腹部脹氣和劇痛，甚至肚絞痛至暈倒，被送院急救後需插上胃管排出胃氣，病情始能穩定下來。醫生事後形容這種吃法如同不要命，因可樂和即食麵同吃或會導致胃部脹氣和腹痛，後果可以非常嚴重。

內地1名25歲男子日前邊吃即食麵邊飲可樂，1小時後開始腹部脹氣和劇痛，需緊急送院治理。（Markus Winkler／Unsplash）

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內地25歲王姓男子早前晚上於公司吃即食麵，其間配搭可樂一起進食，但1個小時後卻出現腹脹和腹痛的症狀，甚至痛得在地上打滾，同事見狀立即打電話召救護車到場。據報男子其後痛到暈倒，被送往醫院後需立即插上胃管，發現大量氣體夾雜着可樂和即食麵等食物殘渣隨管內排出，其後病情轉趨穩定，但仍要住院休息。

醫生解釋指，可樂含有碳酸成份，而即食麵的膠質成份則呈鹼性，同時攝取兩者可導致胃脹和腹痛。（Unsplash／@innaka13）

醫生事後指出，可樂與即食麵同吃其實是非常危險的組合，直言「（一起吃）簡直不要命」，並解釋由於可樂含有碳酸成份，即食麵中的膠質成份則屬鹼性，同時攝取兩者可導致胃部脹氣和腹痛，對身體或造成很大影響。

醫生續指，食品公司一般以油炸的方式令即食麵變成乾身，而長期吃油炸食物可致胃脹、胃痛等，因此經常吃即食麵的人，相比吃飯和其他麵食的人，更大機會患上與胃部相關的疾病。

（綜合）

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資料來源：食物安全中心

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