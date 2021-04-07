即食麵加可樂食到胃脹肚痛？醫生、專家拆解原因　出事在於2關鍵

撰文： 梁希爾 最後更新日期： 2021-04-08 09:43

即食麵與汽水竟有相剋關係？早前內地傳媒報道，指1名25歲男子以可樂配即食麵進食，1小時後開始腹部脹氣和劇痛，甚至肚絞痛至暈倒，送院急救後需插上胃管排出胃氣才穩定下來。報道引述醫生形容相關吃法「如同不要命」，指即食麵與可樂同吃可致嚴重後果。不過不少網民懷疑相關說法，直言「食咗咁多年都無事」。醫生、食品科學專家及營養師分別拆解背後成因，指即食麵與可樂同吃導致不適主要在於2大原因。

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內地傳媒報道指，1名25歲男子晚上食即食麵時，配搭可樂一同進食，惟1小時後出現腹脹和腹痛的症狀，甚至痛得在地上打滾。據報男子其後暈倒，送院後須即時插上胃管，將夾雜着可樂和即食麵等食物殘渣的氣體排出，病情才轉趨穩定。報道引述有醫生指，因可樂含有碳酸成份，與含有鹼性食用膠質的即食麵同吃會導致胃部脹氣和腹痛，又指部分即食麵以油炸方式製成，經常食用可導致胃脹及胃痛。

報道引來網民關注，不少網民質疑相關說法，指自己「實測」多年，未發生同類不適情況，亦有人認為胃脹是消化不良的發應，或因食用者腸胃未能應付短時間大量進食。

急症科醫生馮顯達指，可樂及即食麵或多或少會於胃內產生化學作用，但每人的體質及消化能力也不同，不一定出現不適。（Unsplash／@innaka13）

急症科醫生馮顯達受訪時表示，可樂及即食麵或多或少會於胃內產生化學作用，釋放二氧化碳，不過並非人人也必定因而感到不適，過往亦未聽聞有病人因此求醫。另外，他指進食時的份量及速度也有一定影響，因每人的體質及消化能力也不同，部分腸胃較敏感或胃壁蠕動較慢的人可能會出現胃脹及胃痛的情況。

家庭醫生關嘉美亦指出，即食麵食用後會在胃部發脹，汽水內的碳酸也會在胃部釋放二氧化碳。雖然胃部有伸縮機制，但短時間內食得過急或過飽，加上麵條發脹及汽水的二氧化碳，便有機會出現胃脹、胃酸倒流或肚痛等不適症狀。她建議進食時最好維持於7成飽的狀態，尤其是進食即食麵或汽水等會增加飽肚感的食物時，以免因過度進食而不適。

家庭醫生關嘉美指出，麵條及可樂也會造成胃脹，如在短時間內食得過急或過飽便有機會出現不適。（資料圖片）

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士則指出，汽水與即食麵同吃會引致不適屬錯誤說法，相信不適個案為個別事件。她解釋，有汽飲品內含有二氧化碳，如急促飲用會令氣體充斥於胃部造成胃氣；而即食麵於製造過程中亦會加入微量添加劑如鹼性碳酸鹽及磷酸鹽以提升口感及吸水能力，但這些添加劑不會造成化學反應而令進食不適或影響健康。

她指即使同時進食即食麵及飲有汽飲品，只要進食速度不過急，而且好好咀嚼才吞嚥，對胃部問題不大，惟部分人士消化系統較弱，進食過量或過急便有機會造成不適，但發生該情況與食物本身沒有關係。

澳洲註冊營養師李瑋珩（Chloe Lee）指出，可樂含有碳酸成份，容易產生胃氣；而經油炸即食麵脂肪含量較高，進食後在胃部停留時間較長，有機會引致胃脹、胃痛。另外，油炸食品多含反式脂肪，如即食麵成份含棕櫚油、牛油或豬油，會令其飽和脂肪含量增加。攝取過量反式脂肪及飽和脂肪有機會令壞膽固醇指數上升，影響心血管健康。

同場加映，更多健康資訊話你知！（香港01製圖）

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資料來源：食物安全中心

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