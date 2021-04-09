用手食雞翼被朋友批無儀態難出pool　港女不解：真係咁失禮？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-09 15:00

小動作往往能反映1個人的性格，有港女發文指，過往曾因用手食雞翼，被朋友批評無儀態，更勸告她若想找到男友便要斯文一點。友人的言論令她非常不解，認為只要場合許可，以自己舒服的方式進食根本沒有問題，帖文引來網民熱議。

有港女發文稱，曾因用手食雞翼被友人批評沒儀態，惟她一直不認同對方的批評。（《來自星星的你》劇照）

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「用手食雞翼係咪真係咁失禮？」有港女早前於Dcard討論區發文，憶述過往曾被友人批評無儀態的經歷。她指中六時與數名友人叫外賣薄餅及小食慶祝聖誕節，期間曾洗手並以手食雞翼，而朋友則用刀叉進食。

友人見狀便開聲喝止，「類似話咩想出pool就斯文啲有儀態啲，其中有個friend仲話咩一個人嘅儀態反映佢嘅修養，總之我嘅行為難以接受」，惟港女卻不認同。她續指，友人「口講話同佢哋食就冇所謂，但實際上就想煩到我即刻用叉食」，她遂敷衍對方，表示會按場合需要而使用餐具及選擇食物種類，「我就話場合需要咪唔食雞翼囉，鋸扒呀，食米飯呀，粉麵咁」。

樓主認為，自己會按場合需要而使用餐具及選擇食物種類，故不明白失禮的言論。（《來自星星的你》劇照）

正值疫情，港女表示現時外出用餐時「老虎蟹都唔用手食」，如果與不太熟的朋友聚餐時，也會「盡量嗌啲用筷子刀叉食最方便嘅嘢」。她又說，早前與1名男性朋友首次同枱食飯，對方點了半隻雞，發現以刀叉進食有困難，便即時到洗手間清潔雙手再「用手攞住嚿雞食」。

她看到這情況便回想被友人「勸告」的經歷，但直至現在也認為以手進食沒有問題，「其實我又真係覺得冇嘢，佢又冇影響到人，用自己覺得舒適嘅方式進食都冇咩問題」，不禁問網民意見：「大家又點睇？我比較另類定點？」

港女直言，只要不影響別人及合乎場合要求，用手進食根本沒有問題。（《來自星星的你》劇照）

網民看過帖文也認同樓主，認為用手進食不代表沒儀態，正常情況下理應不會影響給他人的印象，「其實儀態呢家嘢，你care嘅咪重要囉，你唔care嘅，根本都唔係啲乜嘢嚟嘅。儀態唔係單指用手食嘢方面，係平時嘅行為端唔端莊」、「揾返個唔care嘅男朋友咪得囉，男仔care你嘅性格多過你嘅儀態啦，無謂搞到自己成日食嘢都食得唔舒服」。

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