《進擊的巨人》大結局︱一生必看的神作　6大你必須入坑的原因

開罐
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《進擊的巨人》這部受到眾多粉絲推崇為「神作」的漫畫於今年2021年4月9號完結，是由作家諫山創所創造並連載長達11年半的作品，在2013年推出第一季動畫時的熱度堪比2020年的《鬼滅之刃》，可說是瘋迷全球且家喻戶曉，漫畫系列截至2020年4月發行的第31卷，在日本國內累計發行量突破8600萬冊，在海外則突破1200萬冊的銷量；動畫第三季第17集的IMDB評分更是從2019年推出至今都維持滿分10分的超強表現。

文：Bakery Kung, Lalaman（GQ Taiwan）

究竟這部漫畫到底在紅什麼？今天就要推坑那些還沒看過這部巨作的朋友們，6個你必須在連載完結前跟上這波熱潮的原因，讓我們一起獻出心臟！點擊即睇▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：一生必看的「動漫神作」！6 個為什麼你必須現在開始追《進擊的巨人》的原因】

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