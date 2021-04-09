《進擊的巨人》這部受到眾多粉絲推崇為「神作」的漫畫於今年2021年4月9號完結，是由作家諫山創所創造並連載長達11年半的作品，在2013年推出第一季動畫時的熱度堪比2020年的《鬼滅之刃》，可說是瘋迷全球且家喻戶曉，漫畫系列截至2020年4月發行的第31卷，在日本國內累計發行量突破8600萬冊，在海外則突破1200萬冊的銷量；動畫第三季第17集的IMDB評分更是從2019年推出至今都維持滿分10分的超強表現。

文：Bakery Kung, Lalaman（GQ Taiwan）