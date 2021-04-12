凶兆？5周2隻巨型烏賊沖上岸　新潟水族館限期展出　民眾勁擔心

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-12 10:00

日本有海怪出沒？當地本州日本海海岸，早前出現5星期以來第2隻巨型大王烏賊（Giant squid／大王魷魚）的屍體於岸邊飄浮，由於大王烏賊的體型比成人還要大，而且一般是生活於深海中，屍體被沖上岸後引來民眾注意。新潟縣的水族館接報後派職員搬走其中1隻大王烏賊屍體，並限期開放予公眾觀賞，吸引大批家長帶同子女前來一看，惟有民眾則擔心，短時間內接連有深海生物的屍體沖上岸，或代表大地震或其他不幸災難即將發生。

有日本民眾本月2日於新潟縣絲魚川市姬川港拍到1隻大王烏賊屍體在海邊載浮載沉，影片上載後即引來大量網民關注。（Twitter「marinepia_2」圖片）

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日本傳媒報道，本月2日，新潟縣絲魚川市姬川港有民眾拍到1隻大王烏賊屍體於海邊載浮載沉，影片在網上瘋傳。片中可見，該隻大王烏賊被海浪拍打時未有反應，順着海浪飄浮，未知已於岸邊飄浮或死去多久。當地水族館接獲通報，派出4名工作人員安排運走大王烏賊的屍體，由於其體型相當巨大，工作人員於運送過程中也花了不少心機和氣力，甚至一度難以將大王烏賊的觸手完住收進搬運架的袋子內。

水族館公布，指是次發現的大王烏賊長達2.4米，重達106.6公斤，比成年人的身高還要長。（Twitter「marinepia_2」圖片）

據報工作人員見到大王烏賊的真身後，也被其巨大體形嚇倒。水族館其後公布，指大王烏賊長達2.4米，重達106.6公斤，比成年人的身高還要長。籨其中1名職員躺臥在大王烏賊身旁，可見人類在大王烏賊旁邊，對比下猶如了「小矮人」。

水族館認為發現如此巨型的大王烏賊非常難得，進行冷凍處理後，決定安排2天限定展覽，並容許參觀民眾隔着膠紙觸摸大王烏賊及拍照留念。館方表示，過往曾展出大王烏賊的標本，但這次形態則完全不同，「幾乎沒有機會，在不使用加化學處理的情況下，讓這些深海物種展示出來」，期望展覽能讓民眾一睹大王烏賊真身，不少家長及小孩也被吸引到場一開眼界。

事實上，該大王烏賊已是5星期內，於當地海岸出現的第2隻同類深海生物。早於2月28日，有民眾同樣在位於本州日本海沿岸的鳥取縣岸邊，發現另1隻大王烏賊屍體。相片上載後引來網民熱議。部分網民驚嘆大自然的神奇，直言能近距離觀賞如此巨形的大王烏賊是難得的體驗；不過亦有人擔心，接連發現原本於深海生活的生物屍體，恐怕是即將發生大地震或不祥災難的預兆，呼籲大家留意及做好準備。

翻查資料，目前發現最大的大王烏賊為雄性，體長13米，而最大的雌性則體長10米，甚至有人聲稱發現體長20米的大王烏賊，但無法證實。雖然體型龐大，但他們的壽命不長，只有4至6年。

大王烏賊的印象在北歐神話傳說中早已出現，被稱為海妖等，1954年的科幻電影《海底兩萬哩》（20,000 Leagues Under the Sea）和1998年恐怖電影《極度深寒》中出現的海怪，都被指靈感源於大王烏賊。雖然人類知道這隻巨型烏賊的存在，但去到2004年才成功拍攝在海底拍到牠們棲息的情況。

人類很少發現牠們的蹤影，因為深海動物很難上到海面，牠們或被鯨魚等超巨型捕食者吞下，或遭抓捕用的拖網漁船所捕捉，海洋生物學家很多時只能拿到殘破的樣本，例如大王烏賊，牠在大海的最大天敵是抹香鯨。

（綜合）

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南非泳客發現一隻逾4米長的大王烏賊被沖上岸。（「Two Oceans Aquarium」Twitter圖片）