驗樓教學：你必須知道的3件事、19個必check細節及14樣必帶工具

通過了「儲首期」這一關，置業成功後，還有其他考驗！近年不少準業主會請驗樓師來驗樓，檢查單位內部結構是否有問題，以免影響日後的生活。消委會為此推出報告，向業主們解釋驗樓時，需注意的事項。



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驗樓3個事項

1. 與「水」有關：準業主找人驗樓時，應注意與「水」相關的部分，包括：單位內各部分是否有滲水；洗手盤、窗框、平台或浴室各部分去水功能是否正常；嵌有水管的牆壁、天花、地板各處有否漏水。因為凡與水有關的狀況，均影響深遠，且難處理。如果未來裝修、入伙後才發現，問題將會更嚴重。消委會又指，若窗邊有水漬、窗框有水痕及油漆出現粉狀物，均代表該單位或曾滲水。

2. 家居保安裝置安全性：另一需注意的，是家居保安。準業主均需仔細檢查，如門鎖及窗鎖等等。另外，廚房爐具的煤氣、附送的電器電掣等是否運作良好，亦非常重要。

3. 牆身及瓷磚狀況：此外，驗樓時，同樣可注意單位牆身、瓦磚，是否有裂痕，或刮花、掉粉等情況。雖然這沒有安全問題，但若準業主及驗樓師發現，同樣可要求發展商整修。

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