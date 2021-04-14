星洲工程師600元奪13歲女童初夜　利誘成FWB性交拍片　判監34個月

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-14 22:00

新加坡近日揭發1宗涉及金錢利誘的女童被性侵案件！1名現年24歲、任職工程師的男子，於3年前在網上認識當時年僅13歲的女童，付出100坡元（約580港元）奪去女童初夜後，以金錢利誘跟她維持有性行為的朋友關係（Friends with benefits），然後不斷以金錢利誘女童發生性行為，其間更拍下照影片傳予第三者，建議3人一起進行性行為，但終未能成事。女童前年報案才令事件曝光，涉案男子承認4項控罪，於本周一（12日）被判監34個月。

女童於13歲的時候認識男子鍾成章，被利誘與他發生性行為，關係持續約3年。圖片非當事人。（GettyImages）

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新加坡男子鍾成章（音譯，Nick Chong Seng Cheong）是工程師，是1間工程公司的項目組長，案發於2017年，當時21歲的鍾透過社交程式ChatIW認識當時只有13歲的受害女童，2人甚後改以WhatsApp溝通聯絡，過程中鍾曾詢問女童一些露骨的性問題。鍾知道女童希望獲得金錢，以購買遊戲及其他物品，2人於2017年10月見面時，鍾以100坡元（約580港元）買下女童的處子之身，並在1個商場殘障人士洗手間內發生性行為。

2人性交後，鍾成章向女童提出以有性行為的朋友關係（Friends with benefits）相處，女童同意，但要求每次發生性行為時都要向她付款，鍾接受條件，2人之後見面地點就改為酒店，鍾一般會給予女童30至50坡元（約174至290港元），但亦曾經只給予20坡元（約116港元），曾如果想要更多錢，就要視乎女童的「表現」。女童曾質疑為何鍾不能給更多錢，鍾聲稱要花更多的錢預訂較貴的酒店，因為平價酒店會要求她展示身份證，變相令她的年齡曝光。

2人一般都會於女童的校內活動完結後見面，在鍾要求下，女童進酒店前會把校服換成便服，以免酒店員工起疑，亦曾要求女童裝成他的妹妹。鍾更會把個人喜好告訴女童，讓她取悅自己，而在過程中更曾拍攝照片和影片，甚至曾把影片向其他人展示，建議與女童一起發生性行為，但終未能成事。這段不正當關係維持至2019年3月，女童終向警方報案，指自己與數名成人發生性行為，令案件曝光，鍾亦被警方拘捕。

2019年3月，女童向警方報案，指自己與數名成人發生性行為，令案件曝光。（GettyImages）

鍾成章在庭上承認3項與14歲以下兒童發生入侵性性行為及1項持有猥褻影片罪，被法庭判監34個月。法官Janet Wang於判刑時表示，雖然被告沒有對女童使用暴力，但毫無疑問事件存在「性誘導」（Sexual Grooming）的元素，指被告明知道受害人的年齡，而且在認識他之前是處女，但仍以金錢的方法剝削她。

控方一度要求監禁鍾成章36個月，而鍾的代表律師則要求少於30個月的刑期，於求情時曾提及，他與女童的年齡只相差約7年半，「年齡差距客觀上並不大」，而且鍾犯案時剛剛正處於21歲的關鍵年齡。在新加坡，如犯案人是21歲或以下，將會成為判處更新（Rehabilitation）的重要考慮之一。

鍾成章的代表律師更稱，鍾是高收入人士，而且作為擁有文憑學歷的項目組長，該職位可以是其更新起點，又指鍾絕對不應該將人生荒廢，過去亦沒有嚴重犯重紀錄。最終鍾成童被判入獄34個月。根據報道，在新加坡觸犯與14歲以下兒童發生入侵性性行為罪可被判監高達20年、罰款或杖擊。如觸犯持有猥褻影片罪則可被判罪500至2萬坡元（約2900至11.6萬港元）及／或監禁最多6個月。

（TodayOnline）