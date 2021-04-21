女友阿媽突稱要88萬禮金：層樓要寫埋阿女個名　港男：都冇話要娶

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-21 13:00

男女朋友之間，最大的障礙可能是對方的父母！有港男在討論區上發文分享，指女友的媽媽向來愛吹牛，最近突然提到希望女兒婚後不需工作，「最好層樓寫埋佢個女個名上去」，更指禮金最緊要好意頭，「88萬就好啦」。樓主卻無奈地心想，根本沒有提及過要與女友結婚，令女友當下十分尷尬。

樓主在討論區上分享，指女友媽媽開價要88萬元禮金，但自己從未開口說要與女友結婚。（《燦爛的外母》劇照）

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樓主在香港討論區上發文，指女友媽媽經常有意無意地指自稱以前在深圳生活時有很多廠長及經理級人士追求，「動不動就十幾萬咁畀佢使」。不過女友卻在背後踢爆，指已經離婚的爸爸其實經濟條件很差，「如果真係咁多廠長呀經理呀追佢，又會唔會甘心嫁畀個窮男人？」。由於女友早已預告其媽媽的性格，所以樓主都抱有隨便的心態，「算啦，由佢吹下水算」。

不過樓主最近與女友及其媽媽一起吃飯時，伯母突然提起希望女兒結婚後「唔使做，可以留喺屋企歎下」，最好就連樓主還有十多年就供完的單位都可以加上女兒的名字。

樓主說當時女友已經拉住媽媽，希望媽媽可以收口，因為他與女友已有共識，物業供款一直由樓主自己負責，「佢冇份供就唔會就咁寫個名上去」，除非之後將物業按上按式出售，由樓主付首期後她再一起供樓，才會寫上她的名字，令樓主說「諗起我女朋友都幾生性」。

女友媽媽提到希望樓主在單位上加上女兒的名字時，女兒已經立即拉住媽媽，但之後就開出88萬的天價禮金。（《燦爛的外母》劇照）

之後女友媽媽就繼續提起禮金事宜，樓主形容當時她的眼睛「發晒光」，說禮金最重要是好意頭，88萬元就最為理想。開價令樓主十分驚訝，心想「88萬？嫁女定賣女？最緊要我冇話要娶佢個女，提都冇提過」。

樓主說女友當時極之尷尬，自己又已經不耐煩，不過女友媽媽仍然要繼續發表偉論，「又繼續吹噓後生點點點」。樓主最後感慨地表示，「如果將來有呢啲外母就真係慘」。

有網民認為女友媽媽要求太高，禮金叫價88萬元是太高，「賣女咩」，又說女友媽媽「一句講晒，無得傾」，可以考慮直接說自己負擔不了禮金要求，「祝你個女搵個好人家啦」，「咁貪心真係88（Bye Bye）啦」。不過亦有人建議樓主與女友媽媽坦言最大可以負擔到的禮金數字，以免付太多禮金會影響經濟能力，變相要女兒辛苦工作幫忙負擔家計。

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