有錢人去旅行好捨得花錢？仔女零用多過普通人？日本財務師揭真相

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-21 15:31

一般人在生活開銷上，常得多做取捨，自然會羨慕有錢的人，可以在自己喜歡的東西上頭放心揮霍。不過有錢人真的都會花大錢在享樂上嗎？日本財務規劃師藤川太，最近就在日本媒體「PRESIDENT Online」上發表文章，分享他見識到的有錢人與一般人，娛樂花費的習慣差異。

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藤川以出去玩舉例，雖然有時媒體節目上頭，常會看到介紹「有錢人愛去」的豪華酒店。但就藤川所知，即使是存款上億日幣的人，其實不一定會選擇高級酒店。反而會選擇價格普通，但基本該有都有，經濟實惠的下榻處。

再來，提到出去玩，很多人一定都想到要去著名的景點、遊樂園區。但有的園區需要收取入場費，而且價格還不在話下。或許一般人覺得難得，咬著牙硬是買了下來。但對懂得規劃的有錢人而言，比起去名聲響亮的景點，不如去找可以讓大家一起留下回憶的地方遊玩，而且也不會隨意亂買紀念品，造成不必要的花費。

藤川還指出，有錢人在養育小孩時，常常不會給孩子太多零用錢。他引用「金融廣報中央委員會」的數據證明，年收不到300萬日幣的人，平均會給孩子一個月2667日幣零用錢。但其他收入更高的族群，其實未必會給孩子這麼多零用錢。甚至年收在1200萬日幣以上的族群，只會給孩子2417日幣的零用錢。藤川認為，這是因為對有錢人來說，比起給孩子高額的零用錢，不如教育他怎麼分配財產花費。而且回想起小時候，其實比起哪些最新的玩具、衣服沒買到，自己有買到的那些，才讓自己的回憶更加充實。

藤川並且表示，有錢人在規劃旅遊時，不一定會照著國定假日跑行程，避免掉人擠人與長假高額的花費。相對的，會去避開人群，並且用大人小孩一起請假的方式，挑選不費力的日程出遊。當然，為了達成前面所說的「製造回憶」目標，事前自然得下一番功夫研究。但也正是有了完整規劃，因此才能讓事情更有效率發展，或許這正是有錢人的秘訣。

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