前年說Marvel電影不是「Cinema」而是主題公園的大導馬田史高西斯(Martin Scorsese)最近又為電影藝術高呼,近日他在《Harper's》雜誌2021年3月刊發表文章,借推薦意大利電影巨匠費里尼(Federico Fellini),再次提到電影藝術正在大片廠與流媒體的競爭中消亡。

馬田史高西斯曾嘲Marvel電影宇宙猶如主題樂園(《復仇者聯盟4:終局之戰》官方宣傳海報)

馬田史高西斯承認,流媒體讓他的事業得到幫助(Netflix投資了《愛爾蘭人 The Irishman》,Apple支持了新片《花月殺手 Killers of the Flower Moon》),然而他依然指出:電影藝術正在被系統貶低、排擠、再貶低,並被概念化成「內容」。在他看來,電影產業已經變成了「大眾視覺」娛樂產業。

