Marvel｜美國隊長卸任「America Ass」？飛隼挑機自封美國最靚股

Marvel影迷超過一年半個月沒有新片看的漫長等待將要結束，隨著《WandaVision》劇集正式上架，緊接著又會有《Falcon and the Winter Soldier》、《Hawkeye》、《Loki》等新戲，足以填補《黑寡婦》（Black Widow）等大片因新冠肺炎（COVID-19）遲遲無法上映的空虛。

在Marvel這些新劇集中，《Falcon and the Winter Soldier》因兩位要角都可能是新一代的《美國隊長》，早就深受矚目，儘管《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）最後，Steven Rogers把盾牌傳承給「飛隼」（Falcon），象徵將美國隊長重任交給他。

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在《Falcon and the Winter Soldier》裡，飛隼還沒有被正式認可成為新的美國隊長，需要證明自己的能力。戲外，扮演飛隼的安東尼麥奇（Anthony Mackie）可對自身信心滿滿，還在訪問中笑道，自己比演Steven Rogers的基斯伊雲斯（Chris Evans）更有資格被稱為「America Ass」。

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眾所周知，「America Ass」是在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，大夥兒故意消遣史蒂夫給他的封號，但基斯伊雲斯身形標準，在此片推出後，也成了各方公認的「America Ass」代表，連過生日時，「Iron Man」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）都曾這樣開他玩笑。

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安東尼麥奇被問道：「最近有傳基斯伊雲斯又要回來演美國隊長，我看只有讓你們兩個用最公平的方法來比一比，那就是，讓你們用屁股來比一比，覺得誰會贏呢？」他笑答：「我跟基斯伊雲斯常常用這個開玩笑，我的屁股比他翹多了，或許有一天我們會來個『自行車短褲』比一比，或是『緊身短褲』比一比，我想票數可能一半一半，總是有些人喜歡這樣，有些喜歡那樣。」

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Twitter上已立刻舉辦民調，安東尼還真54%票數險勝基斯伊雲斯，看來基斯伊雲斯「America Ass」招牌也快要保不住了。

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