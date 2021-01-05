畢彼特《死侍2》後拒再客串Marvel電影？傳免與安祖蓮娜碰頭眼冤

Marvel英雄電影紅遍全球，一堆重量級帝后都已加入這個大家庭，也有很多人雖然還沒正式受邀參與，卻躍躍欲試。然而，有一位萬眾期盼能在Marvel電影裡亮相的巨星，卻表示暫時沒有接演的計劃，他就是畢彼特（Brad Pitt）。

畢佬曾在《死侍2 Deadpool 2》客串登場，讓觀眾非常驚喜，期待他還有機會再次於超級英雄片露臉，他卻表明應該不太可能會有下一次。身為荷李活最具身價的巨星之一，畢彼特過往就很少參加系列影片的演出，不必靠接演系列電影卻仍能維持在演藝圈的行情，令他對於這類型影片的興趣並不特別高。

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另一個可能的因素，在於安祖蓮娜祖莉已經加入Marvel、成為新片《永恆族 Eternals》要角之一，眾所周知Marvel的英雄常有機會各自在對方的片中助陣，畢彼特若接演MCU電影，說不定會再與前妻碰頭。近年二人為了孩子們的監護權鬧得離婚到現在無法拍板定案，彼此關係經過高低起伏，最近又陷入谷底，連帶使得本該開心團圓的聖誕和跨年，他們都處在一種詭異的氣氛中，自然能避免碰見對方就避免。

以往Marvel曾傳屬意畢彼特飾演超重量級的反派，那時未能說服他，現在就更不太有可能。

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