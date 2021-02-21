神奇女俠1984影評｜DC拆爛超級英雄片招牌　在2021看1984只剩老土

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-21 14:30

好久沒有到電影院看爽片了。《天能》讓人腦袋打結，《孤味》讓人哭到缺水，原本期待《神奇女俠1984》可以讓我完全放空，同時滿足心中那塊空缺已久的救世主情結.…沒想到這兩小時的時光，我好像考了一場公民與道德的測驗。

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本題為是非題，一題一百分。第一題：「誠實很重要，無論如何都不能走捷徑。對請打Ｏ，錯請畫Ｘ。」…《神奇女俠1984》無論從命題還是敘事都真的是復古感十足！只是復古歸復古，那個從頭到尾讓我如坐針氈的感覺到底來自哪裡？仔細想想，除了許多人提到的「說教感」，這部片所傳達的價值不但前後不統一，傳達的方式也很不合時宜。雖說價值觀是一個非常見仁見智、沒有絕對標準的東西，但電影難就難在：能不能把你想說的主題，說到讓觀眾心服口服──無論是用情緒的輾壓，還是用留白的腦補。

《神奇女俠1984》用的方式是：美女最大。真的，我沒有被說服。必須先說：島上的開場非常過癮。大場面極限動作、騎馬射箭的刺激競技、上山下海的綺麗風光，都在短短幾分鐘內給滿了。可是人物和點題卻隨著劇情開展，讓人不斷問號浮現──

讓我們來看看小黛安娜為什麼被教訓。她失敗的原因只有一個：不夠專注。這跟龜兔賽跑還不是同一種故事；驕兵必敗的道理我們都懂。但小黛安娜只是因為回頭觀察對手而被樹枝打到、跌下馬來，這裡面就算有自滿，也沒有很多；更多的是她得失心太重、不夠專注於過程本身而已（大概就是還不會使用全呼吸的意思）。

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但比賽沒有停在這裡。小黛安娜想要力挽狂瀾──她找到了一個「捷徑」，讓自己可以跳過兩個關卡，不但把丟失的馬找回來，還能帶她直達終點、拔得頭籌。多麽優秀的危機處理！放在疫情肆虐的今天，小黛安娜具備的正是時代所需的特質：不畏一時失敗的毅力、把手邊資源轉成助力的韌性、把危機化成轉機的勇氣。而且，她很年輕。

然而她沒有被獎勵。終點前，《紙牌屋》裡的女總統一把抓住了她，讓她自動棄權──「你走捷徑，你不誠實，你不能贏。」然後開始一連串關於誠實的重要，以及真正的敵人是自己的講課。

開場的題目於是點了出來：「走捷徑是不誠實的，不誠實是錯的，所以走捷徑是錯的。」從這裡還引申出：「關於誠實的課題，最終要面對的是你自己。」這個有著高強耐錯力與應變能力的年輕人於是學到了重要的一課。（老實說我一直覺得這段的潛台詞應該是：你不守規矩，所以你沒有資格獲勝。這樣才夠復古啊！）

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我們再來看看反派一號。由《毒梟》警探擔綱的準石油大亨是一名有夢想的人，故事開始的時候他已經是個實業家了──他找到了投資者，租了辦公室，請了員工，放了廣告，甚至使用眾籌；然而他想挖的石油就是挖不到。投資者罵他騙子，他因生意失敗，內心慌亂無法面對兒子，最後透過反二找到許願石，走上「捷徑」，成為差點毀滅文明的罪人。我們先不論他到底怎麼找到，又怎麼得知這個「捷徑」的。但反一的所作所為，完全是一個標準正常的創業行為啊！這世上所有的創業家都必須把故事說得那麼好聽，但百分之九十九的新創公司都還是會面臨虧損倒閉──投資者明白風險，不可能每次都賺錢；創業者從失敗中學習，下次才能做得更好。有慾望才有創造，有貪婪才有競爭，這本來就是天經地義的市場運作過程，更何況反一也只是相信那些便宜的土地下應該還埋藏有石油而已，他也是拿自己的信用和生命去賭了呀！

然而故事卻因為他有如此迫切的成功慾望，用「捷徑」的代價來懲罰他。看到這裡我幾乎可以這樣說：《神奇女俠1984》根本是個反商業的片子吧！應變能力不值得被讚許，募資的包裝就是種謊言；作為一個時代的反思，這部片也許有它警世的意味──生活裡充斥著誘人的捷徑、每個人都把追求利益放在第一，尤其在廣告行銷與社群網站的交互作用下，真實與謊言的界線也變得模糊不清。能在當今這個亂世裡講出這些，《神奇女俠1984》不是如同沙塵裡的鑽石一般閃亮嗎？會這樣想都是因為我們還沒看到反二的世界。

反二芭芭拉是一個對學術癡狂，但現場存在感很低的單身女性。拿現在流行的語彙來講，她應該是「內向性」、「低敏感度」、「自我價值低」這些心理特質的組合。就故事開場派給她的任務來說，她的智商和社會認可絕對是高的──畢竟她可是跟女主在同個單位工作、可以來回對話的呢，絕對不是什麼真正的Loser。然而，她不性感，她不討人喜歡，她不像黛安娜：有自信，有個性，正到吸引全場人注意。我們可以說，她是某種程度的「弱勢」，尤其放在黛安娜身邊更顯得如此。所以，於是，她開始羨慕起黛安娜，甚至想變得跟她一樣了…然後她又陰錯陽差使用了「捷徑」，獲得了和黛安娜一樣的特質。

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從主角黛安娜到反一這些反商業的設定，這部片應該可以說帶點左派的特質吧？左派不就是應該關心「弱勢」嗎，為什麼又會跑出這樣的反二呢？芭芭拉甚至不像反一對許願石的能力瞭若指掌，她對著石頭許願完全只是個「好玩的意外」，最後她卻因為這種「不愛自己」、「想變成別人」的低自我價值感，被黛安娜指責：「你喪失了你的善良與人性」。

喔天啊，讓我來為芭芭拉的內心獨白一下：「我已經夠不愛自己了，什麼都有的你還要因為我嘗試改變的努力，說我連原本僅存的價值都不剩？」所以每個人都應該要變成又美麗、又會打、又善良、還能飛的黛安娜，才能實現世界的正義…那生下來就不是如此的人，該怎麼辦呢？

寫到這裡，我想說的是，這部片犯了一個很大的錯誤，讓它沒有辦法為很多人帶來娛樂：它讓一個並沒有做錯什麼事的弱勢的人，因為自己的弱勢而逐漸成為罪惡的代言人。想變得受歡迎的願望，如果沒有更內裡的情緒推動（譬如想得到伴侶的愛、想從父母的對待裡掙脫）而只是純粹因為「不喜歡自己原本的樣子」，這個角色的成長和辯證就會只流於表面。因為我們誰不會或多或少不喜歡自己呢？我已經在努力了，為什麼還要因此受懲罰呢？只是因為，不能走「捷徑」嗎？

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從開場的小黛安娜到反一和反二，可以看出這部片已經很努力將主題都往「不該走捷徑」靠攏，卻沒有考慮到每個角色「為什麼走捷徑」、「怎麼走上捷徑」這些更貼近人物動機和情緒邏輯的細微設計。

整部片以人要誠實、要面對自己點題，然後用黛安娜所代表的正義「阻止文明毀滅」，一竿子將「走捷徑」的人都打翻，還要牽強地將走捷徑和「不誠實」連在一起，導致這部片的內裡價值非常不統一：反一想成功是真的啊，他也付出了創業的代價，剛好有個石頭可以讓他許願扳回一城，就跟燒錢三年的公司又找到B輪投資一樣，這樣為什麼不誠實了呢？反二想變得跟黛安娜一樣是真的啊，她甚至不知道事情會成真，就跟樂透買個機會結果中了兩億元一樣，難道要還回去才是誠實的？

對現在這些閱聽量已經是1984年數百倍的觀眾而言，落落長又教條式的說理已經無效；細微的人物動機與情緒由來，以及角色背後所代表的派別與意識型態，才更是創作者該仔細關注的面向。

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+ 3 + 3 + 3

為了把主題上綱到普世價值「誠實」，這部片忽略了反派人物心裡值得被關注的細微轉折，用一面倒的道德至高點壓垮了他們，也壓垮了觀眾。尤其更可惜的是黛安娜的路線：拋棄所愛換回超能力，才能去對抗那些「不誠實」的邪惡勢力…演到這裡，主題明顯和誠實已經無關了。

所以，關於黛安娜「偉大犧牲」的主題，只能利用故事結尾突然跑出來的傳說女神和羽毛金裝來粗暴帶出，讓人看到後來不知道主旨到底是誠實，是犧牲，還是只想說：Gal Gadot真的很正。

是我想太多，正妹即正義啊！還是繼續期待下一部Marvel吧！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃嗣軒，原文：2021年了，時代不需要這樣的女超人】