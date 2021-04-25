台灣超級廢青　發文抱怨阿媽失業唔養自己　廢到網民都唔敢信係真

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-25 09:31

雖說父母把孩子生下來，就應該要負起養育責任，只是若不知感恩，那跟養畜生有什麼不同？台灣有網友在爆怨公社發文爆怨自己媽媽失業，結果引發眾人砲轟刪文。

部分網民唔信有人可以咁廢 即睇原文內容有幾令人O嘴👇👇👇

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「我不確定這篇文是不是要來釣魚，但我只想說寫出這種文就算是故意釣魚的，你的腦子也不會好到哪裡！」有網友就表示，對於這種秀下限極致的文實在很難讓人相信真有這類人種，就算是鬧著玩的，有這種觀念就是不對！

其他網友表示「你怎麼不要網友介紹工作給你，你是缺手還是缺腳，嗯……應該是缺腦！」、「這篇釣魚文寫得很彆腳，要不要多去練練才能釣到魚」、「如果我是你媽，我會直接把你掃出去，欠卡債的是你，自己解決！」。

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