男子無錢畀48萬人仔禮金決分手　8年情女友跪地哭求　網民列2疑點

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-27 20:25

結婚一生人一次，情侶們當然想盡善盡美，然而籌備過程卻容易引起爭執。內地網絡流傳片段，指四川1名男子因無力支付女友家庭要求的48萬元人民幣（約57.4萬港元）禮金，狠心結束8年感情。雙方於隧道內大吵大鬧，女方淚崩並埋怨男友辜負她8年青春，質問對方「讓我怎麼活？」。片段引起網民熱議，惟不少人質疑片段真偽，並舉出2大疑點。

內地網絡流傳片段，指四川1對男女因禮金問題於隧道內爭執，引起網民熱議。（搜狐影片截圖）

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《搜狐》1位名為「希可看點」的創作者本月21日發表文章，指四川1對情侶早前被發現於隧道內爭執，保安更一度以為發生搶劫案。文章指，事發時女子不斷嚎哭，又跪在地上抱住男方大腿，情緒失控大聲叫喊：「你這讓我怎麼活？我們相愛了整整8年，為什麼要辜負8年的感情？」男子見狀未有回罵，僅輕輕扶住女方稍作安慰。

文章指出，涉事情侶的友人透露，情侶自大學已相戀，8年後決定踏入人生的新階段。沒料雙方見家長時，女方父母一開口便要求48萬元人民幣（約57.4萬港元）作為禮金，男子表示自己加上父母的積蓄也未能應付，要求減低金額，惟女方父母仍然「企硬」，絲毫不願讓步。

事發時女子不斷嚎哭，又跪在地上抱住男方大腿，情緒失控大聲叫喊。（搜狐影片截圖）

男子再三考慮過後，忍痛決定分手結束8年感情，並開始疏遠女方。不過女方未能接受分手事實，更認為男友有意辜負她寶貴青春，遂特意於對方常常經過的通道等候「圍堵」，一見對方便哭問錢是否比自己更重要，又不斷逼男子回應：「你說話啊？怎麼不說話？」

旁邊的保安員得知事件也不好意思上前，只能默默看着一切。情侶爭執的過程被人拍下並上載至網絡，引來內地網民熱議。不過有網民卻發現事情並不單純，提出2大疑點質疑事件真偽。有人看過片段即指是舊片翻炒，稱去年7月已有同樣片段流傳，同樣指男方因付不起高額禮金提分手令女方情緒崩潰，惟當時的片段為黑白，亦沒有指明事發地點。

名為「希可看點」的創作者的文章附有「天價彩禮」的配圖，令網民質疑事件只是為了講述有關情況而虛構的故事。（搜狐圖片）

另一疑點是，《搜狐》的文章指涉事情侶來自四川，惟片段並無任何線索顯示事發地點。加上有關涉事情侶的故事亦僅由所謂「知情者」透露，當事人並無現身證實任何「情節」的真偽，兩人的對話僅反映雙方有錢銀爭執，並無明顯提及禮金和48萬元的金額，因此也有網民認為事件真偽成疑。

（綜合）

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