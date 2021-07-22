台妻「拋夫棄7子」再被姦夫拋棄　發長文求前夫復合網民睇到眼凸

雖然說台灣通姦除罪，但渣老公外遇拋家棄子，事後又被外遇對象拋棄，如果你是元配，還會願意接納對方嗎？又如果你是那個對婚姻不忠的，還能無心無愧的要求回原家庭復合嗎？有女網友就在社團發文，希望自己的前夫可以原諒她，並表示自己很想念所生的孩子……



經歷過2次婚姻，更已誕下7名兒女，放蕩台女堅持拋夫棄子的外遇全過程。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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「我到底看了什麼？這應該不是女方自己打的吧！」網友對這篇已經完全刷新三觀的文章表示無法置信，怎麼會有人都已經生了7個小孩了（1個一夜情，6個婚生），還可以把婚姻和感情當兒戲？女方半夜發文，頓時湧入近4000則留言。

「太複雜了，回去如果又看到一個帥哥，會不會又走了，不要再給小孩2次傷害，愛他就不要傷害他們！」、「所以一共生7個小孩？Ｓ先生還願意養那麼多小孩，真辛苦！」、「雖然我一直鼓勵別人多生小孩增產報國，但是看到您的情況……很擔心孩子的未來成長耶」、「你先學會愛自己再找Ｓ先生吧！因為連續的外遇出軌行為，一時要讓人原諒或諒解真的很困難」。

不過也有網友對這篇文感到存疑，「這該不會是人家說的『洗門風』（被他人盜用帳號扮作自揭瘡疤）吧！網路版的洗門風！」、「怎麼感覺是被盜帳號的」、「為什麼可以說生就生，還生了7個，有多少人是生不出來的」。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】