小朋友中午喺樓下玩　住戶嫌嘈影埋樣上網公審　畀阿媽見到爆罵戰

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-03 09:30

社區中庭到底可不可以讓孩子遊戲？時間有任何規範？日前台灣便有一名女住客拍片上網公審一群中午在她家樓下玩耍的小孩，還直斥他們無家教：「真的很不懂得尊重別人，現在的人真的一點道德都沒有。」貼文卻給孩子媽媽看見，立即憤而寫長文還擊！

一名住客在爆怨公社發文公審：「現在的小孩們是不是都不懂尊重他人與安靜？每天在社區住宅裡一直玩踢球、玩棒球，一群小孩們邊玩邊尖叫，還甚至有些在社區走道騎腳踏車，不怕撞到路人嗎？這兩天都是假日，你們放假休息，大家也都在家休息，難道就不能給大家安靜點的生活嗎？請問你們的父母親都放任不管嗎？要玩不會去公園玩嗎？」

「住在社區裡的住戶們都該死，都要一直忍受你們的尖叫聲，和擔心窗戶的玻璃會不會被球丟破？昨天已經有跟小孩們和社區管理室說過了，不要那麼大聲玩與吵鬧，結果越說越故意大聲，真的很不懂得尊重別人，現在的人真的一點道德都沒有，唉～」

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結果，被爆怨的家長看到了貼文非常不滿， 也發文回應這位住戶：「真的很傻眼！我星期六中午帶小孩回娘家，在娘家吃完午餐後讓小孩休息一下，大概下午1點過後才讓小孩去中庭玩。我們也沒有收到管理室跟我們說小孩太吵的問題，再來，小孩下午在社區中庭玩到底有什麼問題？社區的小孩很習慣下午的時候，一間一間的把小孩都叫出來一起玩。我一歲四個月的小兒子也在裡面跟姐姐一起玩，他們在丟的球也是軟的那種皮球，怎麼有辦法把窗戶丟破？紙糊的嗎？」

「如果覺得小孩吵，管理室又不理妳，我們都是1樓的住戶，落地窗的門都是開著的，家裡都會有大人在，小孩也都會跑回家喝水，妳注意看也不難發現小孩是哪家的，妳可以直接來跟我們說，而不是用半恐嚇的方式去警告小孩，讓小孩心生懼意。我看到po文才知道這件事，問了小孩她們才跟我說：『那個阿姨很兇，她出來跟我們說的時候我們都不敢動，回家也不敢講，怕會被罵！』然後在網路上po文好像自己很講理一樣，我們這些社區家長通通都是恐龍，我們根本也不知道這件事！」

「小孩會這樣在中庭玩也很久了，社區固定都會開區權人會議，這星期六下午2點才開會而已，為什麼不提出來？然後很委屈的默默忍受？po文以後又要關留言？有很多的辦法可以解決問題，妳也有很多的管道可以處理問題，管理室不理妳，妳可以找家長，不好意思找家長，妳可以找主委，找幹事，找委員。今天小孩吵到別人，確實是我們的錯，我們也願意改進，社區規約重新決議，家長輪流值班，但是有必要這樣公審小孩嗎？直接把拍到小孩正臉的影片上網公審嗎？還有，這位住戶只有假日會來，平日不住這，我不知道她的每天吵是誰在吵？」

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