網民直擊入住竹篙灣隔離營　初頭以為收詐騙電話　無奈婚宴再延期

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-06 13:00

【變種病毒 / 新冠肺炎 / 竹篙灣隔離營 / 強制檢疫】本港近日出現新冠肺炎變種病毒個案，不少跟確診者有接觸人士都被送往隔離檢疫。有網民在討論區發帖，指早前收到衞生署通知他是密切接觸者，需入住隔離營強制檢疫，本來周六（8日）擺酒的他感到非常無奈，要將婚宴一再延期。他圖文並茂地全程直擊，由收到電話至入住竹篙灣隔離營的過程，直言心情真的很像入住「集中營」般。

竹篙灣檢疫中心。(資料圖片/張浩維攝)

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該網民在連登討論區，以「無啦啦變咗密切接觸者，要去竹篙灣隔離」為題發文，指駕車回家時突然收到衞生署電話，要求他提供住址，稱要來載他入住隔離營，2人對話非常離奇，令樓主一度以為是詐騙電話▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

樓主表示，帶有變種病毒的確診外傭曾到中環萬邦行接受身體檢查，而他亦於同一日到訪抽血，因此成為密切接觸者，減返接觸當日後的日子，至少要入住17日。令人更加無奈的是，樓主跟太太因疫情將婚宴由去年12月改期至本周六，但因隔離又要再一次延期，「唯獨係驚我同佢講呢件事嘅時候，佢會接受唔到。好彩，佢嘅反應比我預期中好」。

樓主入住隔離營過程▼▼▼

他指，收到電話後即在回家途中購買數據卡，然後執拾行李等待政府派員來接入營，車來之前亦有電話再確認一下住址，並交代一些隔離營注意事項，如沒有提供WiFi、家人可以送物資等，「不過我都冇心機聽啦，大啦啦無啦啦冇咗寶貴嘅17日喎，真係好似集中營」。不幸中之大幸，樓主任職資訊科技人員，可以當「在家工作」照常上班，不會被扣假。

樓主又表示，營內生活真的非常沉悶，每日只是起床、吃飯、工作、睡覺，而房內有很蟻蟲，所以可以「殺蟲」解悶，又形容營內環境「除咗間房好多蟲，4G好慢，啲嘢好難食之外，係比想像中好嘅」。

樓主在YouTube頻道亦有分享入營的片段↓↓↓

沙田區議員陳運通去年曾發文分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

↓↓↓港爸分享駿洋邨隔離生活最強備忘↓↓↓

+ 8 + 8 + 8