腦癌父為見證女兒出生苦撐化療　屢創奇蹟打破「預期壽命」終不治

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-07 08:00

面對生離死別，最捨不得的就是最親的家人。1名澳洲男子在2018年確診腦癌，但他仍然英勇對抗病魔，與女友步入禮堂、度蜜月等，去年得知家中將會迎來小生命的消息，他決意要捱過化療，以等到女兒出生一刻，可惜事與願違，男子最終在妻子誕嬰前1個月病逝，但他也在人生最後的時光錄製影片，彌補未能親眼見女兒一面的遺憾。

澳洲33歲男子弗格森確診腦癌，勇敢對抗癌魔多時，只為看到女兒出生一刻。（ig「jaymie.ferguson」圖片）

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33歲男子弗格森（Scott Ferguson）在2018年於商場暈倒，經醫生確診患有第4期的膠質母細胞瘤（Glioblastoma），但他沒有因此放棄人生，反而向愛情長跑多年的女友求婚，結婚後2人過着幸福的生活，妻子更於2020年懷孕，弗格森努力對抗癌魔，只為了能見女兒一眼，親自迎接她到世上。

弗格森最後在今年3月31日逝世。（ig「jaymie.ferguson」圖片）

妻子表示，弗格森共完成2次腦外科手術、56次放射治療、27次標靶治療，以及10個月化療，已經5次「打破」醫生告訴他的預期壽命。預產期愈來愈接近，弗格森急不及待希望能陪伴女兒成長，但最後仍不幸地在今年3月31日逝世，而妻子則在1個月後誕下女兒。

縱使無法面對面相見，弗格森生前選擇錄製多段說話和撰寫1本書給女兒，其中不少是他的「愛的叮囑」，暖心地說「只要妳每天都笑1次，所有事都順心順意」、「當妳長大後結婚，只要知道我會看着並且牽妳走入禮堂」，字裏行間都是滿滿的父愛。

弗格森生前錄製多段說話給女兒。（ig「jaymie.ferguson」圖片）

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