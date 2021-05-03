獨臂神媽真正「一手」湊大3個仔　分享育兒日常　為所有母親打氣

環球趣聞
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31歲的美國職業衝浪選手漢密爾頓（Bethany Meil​​ani Hamilton）13歲時被鯊魚襲擊失去一條手臂。日前她在社群平台分享自己以一隻手臂帶3個兒子的育兒生活。

漢密爾頓最小的兒子今年2月中出生。她透露在孩子還小、頸部軟綿綿的時候，「會手腳並用換尿布，餵母奶時會用很多枕頭幫忙支撐，並一整天戴着嬰兒背巾。」漢密爾頓坦言有時候育兒讓她感到沮喪，但會鼓勵自己繼續前進，稍事休息後重新出發。

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漢密爾頓自信表示生到第3個兒子：「同樣的育兒活以前都做過，且有家庭支持一定沒問題！」她不忘向所有媽媽打氣，要大家一起加油。

網友aprilaudreyyy提到原本很好奇漢密爾頓如何用一隻手臂照顧3個孩子，看到她的分享大受感動，大讚：「你做的很棒！」網友savvanaa.b_13則誇讚寶寶好可愛，並視漢密爾頓為傳奇人物：「非常能適應各種環境，讓事情看起來如此簡單，真是太了不起了！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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