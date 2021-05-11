陽光下「半截女」詭異照瘋傳　大埔人解畫　卻發現更恐怖細節

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-11 19:20

常言道「有圖有真相」，但社交平台近日就瘋傳1張紅衣女看似下半身消失的照片，即使有圖也看不出背後真相。有網民將照片分享至facebook群組「大埔 TAI PO」，隨即引來網熱議，圖文並茂地討論「半截女」的背後原理。不過，當眾人議論紛紛之際，有網民卻在照片中發現更可怕的細節。

有網民分享照片至facebook群組「大埔 TAI PO」，看到樹上有奇怪貓頭圖案。（網上圖片）

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有網民昨晚在facebook群組「大埔 TAI PO」分享照片，相中1名紅衣長髮女孩正看着手上的物品，但胸部以下的身體部份卻不知所終，猶如女孩被裁去下半身般，畫面非常詭異，樓主也直言「我睇咗大約半分鐘先睇得明呢張相」。帖文一出，很快便有眼利的網民解畫，指出女孩的右手肘其實靠在較高的灰色石壆上，而女孩站着的石路與石壆也是灰色，乍看之下顏色非常相近，普通人或會誤以為石壆與石路在同一高度，惟事實並非如此。

然而，在謎底揭撓時，部份網民則發現照片中更恐怖的細節，指照片右上方的樹上驚現貓頭，仔細一看更是令人「毛管戙」，留言指「我睇得明個人，但睇唔明右上方樹度有隻貓頭」。

不過，在Reddit討論區的原圖，背景中沒有該貓頭圖案。（Reddit圖片）

事實上，紅衣「半截女」的原相其實先在外國討論區Reddit出現，網民「MK24ever」上周四（6日）上傳照片，並表示「我女兒身體的其餘部份在哪裏？噢！我看到了，你呢？」，帖文至今吸引近7萬瀏覽人次和逾1200個留言。不過在原相中，樹上根本沒有貓頭的圖案，相信其他社交平台瘋傳有奇怪貓頭的照片乃後期加上去的水印。

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