台灣疫情守一年為何突然失守？眼利網民突破盲腸：只是運氣好

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-17 13:38

近日台灣疫情嚴峻，臺北市與新北市為了不讓疫情擴大，拉高防疫層級到第三級警戒，市民也都關在家裡不敢出門。日前就有台灣市民在PTT中PO文提到，台灣防疫都守一年了，為何會突然失守，並好奇的詢問廣大網友：「問題到底出在哪邊？」

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原PO在文中表示，台灣過去是全球防疫模範生，從新冠肺炎（COVID-19）在世界爆發，台灣一直都有守住，甚至很少出現社區感染狀況，如今台灣都守一年了卻突然失守，讓他相當驚訝，接著說道：「原本的奏效的SOP為何要改？為何台灣突然守不住了？」希望有網友提供解答。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應：「應該問純靠好運怎麼能守一年」、「因為台灣市民過太爽了，以為病毒很弱吧」、「感覺是人民的螺絲鬆了」、「外國經歷過的，台灣也要經歷了」、「因為全世界疫情還在，台灣人就鬆懈了」「病毒無所不在，就算極力想守，一旦鬆懈就完蛋」、「因為英國變種病毒和台灣疫苗不夠」、「運氣好，因為一向是這麼守的，突然爆發了表示之前其實只是運氣好」。

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