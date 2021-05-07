單人公屋慳位奇招曝光　洗衣機頂放雙門雪櫃　網民：193都搞唔掂

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-07 22:00

香港地土地問題嚴重已不是新聞，用盡「蝸居」每一寸是不少港人的「特異功能」！有港男日前在網上分享其單人公屋單位的裝修，為了慳位到極至，只見洗衣機的架子上放了一部雙門雪櫃，疊高後雪櫃頂接近天花板位置，而更離譜的是，這座洗衣機與雪櫃結合的「電器山」，與鋅盆之間只有手掌闊的距離，使用鋅盆時必需側身挨前，十分不便。有人驚嘆樓主的慳位設計如「俄羅斯方塊」，亦有人指如要取用放在冰格的物品會十分不便，笑言「全家都係193（郭嘉駿@ERROR）都搞唔掂」。

有網民日前分享其單人公屋的裝修，只見洗衣機放在架子內，架上則放上雙門雪櫃，疊起後雪櫃頂部接近天花板位置。（「香港公營房屋討論區」圖片）

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該男網民在「香港公營房屋討論區」以「剛入伙一星期……遲D（啲）做埋廚房吊櫃再貼相」及「尋（噚）日裝洗衣機佬話……我好靚仔！」為發文，指他獲派粉嶺暉明邨單人公屋，剛裝修完已入伙1星期。

樓主大方分享屋內情況，只見「大眼雞」洗衣機放內一個架子內，而架上則疊高放了雙門雪櫃，雪櫃頂部極靠近天花板。２座大型電器旁邊是洗濯鋅盆，結果只留有約成人手掌闊的距離，根本不容有人不進去，意味着屋主需側身挨前伸長手才能洗碗或使用鋅盆。

不過，樓主對其單位的裝修似乎非常滿意，直言連安裝洗衣機的師傅都稱讚他「做咗十幾年都未見過好似我咁聰明同咁靚仔」，又笑說希望不要被雪櫃砸死。

帖文隨即引起網民關注，有人更將相關圖片分享至其他社交平台，有網民批評雪櫃放洗衣機上的方法實在太危險，而且拿雪櫃冰箱的物品亦很不方便，「全家都係193都搞唔掂」。另有網民感嘆道「全世界我諗得香港會咁」、「邊個有頭髮想做癩痢？」▼▼▼

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美國一間屋驚見設計詭異的「方塊樓梯」，有人笑言不知道設計師在想什麼，但有明白箇中原因的網民直指該條樓梯的設計其實有實際用途，不少人知道真相後都表示長知識了。

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