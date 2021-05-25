阿媽畀七成首期阿仔繼續供　離婚老婆要平分物業　港男頭痕問點算

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-25 14:00

對於一對感情生變的夫妻，離婚收場就為一段關係畫上句號，但「分身家」的過程容易講錢失感情。有港男就在網上發文訴苦，稱最近與妻子和平離婚，詎料女方欲平分他名下的1間物業。樓主表示，該物業當初的七成首期是由母親支付，餘下的三成供款則由自己獨力承擔，故不打算與妻子平分，並向網民求教應如何處理。

有港男發文指，最近與妻子和平離婚，但對方要求平分他名下的物業。（《我們不能是朋友》劇照）

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有網民在連登討論區以「老婆想離婚分咗層樓」為題發文，指婚前與妻子協議會生兒育女，詎料對方婚後突然反口，2人感情變差並決定離婚，而雙方都沒有出軌。樓主續稱，妻子本身是「公屋妹」，月薪約2.5萬元，而自己名下則有1間物業。

樓主表示，當初買樓時由其母親支付七成的首期，其後一直由他獨力供款，因此不打算與女方平分物業。（《香港愛情故事》劇照）

然而，當雙方商討離婚一事時，女方提出與樓主「分身家」，希望2人平分該物業；樓主指出，當初買樓時是由母親支付七成首期，「供都係我仲供緊，佢1蚊都無份畀層樓」，未想到對方會有此要求，便發帖問網民「可以點搞？」。

網民看後紛紛留言，有人建議樓主將物業轉名予母親，但樓主坦言母親名下已有2層物業，擔心此舉需支付大筆印花稅。他最後補充，表示已經預約律師商討，但自己仍然為此事而心煩、睡不着覺。

按圖看網民意見▼▼▼

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