租出持有物業後租樓住　連登仔連續被同樣理由逼遷：我唔再咁玩了

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-25 10:00

【以租養租 / 逼遷 / 續租 / 死約】即使是有樓人士，不少人亦會將單位放租再另外租樓，實行「以租養租」。不過有連登仔卻發文指自己以租養租下已經被2度逼遷，大呻「做租租好攰」，因為經常要執屋搬家！

樓主在討論區上表示，透過自置物業以租養租再租一層自住，但已經2度被逼遷，覺得十分疲累。（GettyImages）

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樓主JonTargaryen在討論區上發文，指自己「學人自己嗰層放租，出去租平啲，被人趕咗2次」，而且2次都是業主表示兒子要結婚，所以收回單位自住，死約完結後就需要搬走。樓主表示租樓真的十分疲勞，決定「我唔學人玩放租自己嗰層了」。他在留言中提到，自己將單位出租是希望可以賺取兩個租金之間的差價，但連續被逼遷令他大叫「好攰呀，成日點數執嘢」。

有網民笑言樓主可以「踢返走租客平衡一下心理」，亦同意「搬屋嗰種心力交瘁真係短幾年命」，不過亦有人表示，通常以租養租的人「都係話出去租豪啲」，認為樓主「差價賺埋都唔夠畀租客畀地產佣金」。有網民分析指，與原租客提加租並非易事，而且未必加得多，所以不少業主會選擇將單位收回，「想加幾多就幾多」。

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事件當然引來熱烈討論，很多網民都認為樓主父母的做法的確會影響下一代，以下為網民留言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】