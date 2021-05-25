【買樓防中伏】地契到期政府收樓？2047年到期物業又會點處理？

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

現時本港絕大部分土地都是向政府租地，地契租期有一定時間，到期後政府有權收回土地。部分早期批出的部分土地已到期，很多業主因而擔心政府會否於土地到期時收回物業。（本文節錄自《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》。）

文：劉偉健（中原地產高級資深客戶經理）

本港唯一永久業權地是位處中環的聖約翰座堂，其餘土地均是業權人向政府租借，年期一般分為50年、75年、99年和999年期，當中不少土地將於2047年到期。

現時業權人只須每年繳交地租，只要不違反地契要求，便可持有直至到期。舊式地契年租只需數元港幣，通常由業主立案法團繳交。

地契到期政府收樓？2047年到期物業又會點處理？有冇相關個案？（點圖閱讀書摘）👇👇👇

+12
+12
+12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【延伸閱讀】【裝修實例】粉嶺翠彤苑1100呎複式3房　120萬簡約設計細節位顯心思↓↓↓

+6
+6
+6

【延伸閱讀】【裝修實例】鴨脷洲漁安苑450呎2房　40萬設計時尚廚房仲有驚喜位↓↓↓

+8
+8
+8

《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》書本封面

書名：買樓防中伏——避開45 個置業陷阱

作者：劉偉健，現職於中原地產，擔任高級資深客戶經理，致力為客戶提供高質素和專業地產代理服務。第48 屆全港傑出推銷員 (DSA)、地產代理資格考試 (E) 與營業員資格考試 (S) 獲優異成績、地產代理監管局（EAA）持續專業進修計劃優越嘉許金章、五年中原地產精英會銀鷹。

什麼是透天、樓中樓？公寓和大樓不同？一文看懂台灣地產「密碼」
台灣買樓中伏？沖涼變全屋水浸未係最慘　港女住唔夠一年蝕本急售
7個單身婆婆買樓同住超寫意　直至一成員病重先明白孤獨非最可怕
心理測驗｜30歲前買樓上車不是夢？7條小問題測你會唔會賺到首期
疫情稍退內地人海外買樓熱潮再起　香港「失寵」如今最愛這些地區
人妻哭訴：老公一家逼我出錢買樓　仲要唔寫我名　威脅唔買就離婚

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。