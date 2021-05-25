【買樓防中伏】地契到期政府收樓？2047年到期物業又會點處理？

撰文： 紅出版集團 最後更新日期： 2021-05-25 17:30

現時本港絕大部分土地都是向政府租地，地契租期有一定時間，到期後政府有權收回土地。部分早期批出的部分土地已到期，很多業主因而擔心政府會否於土地到期時收回物業。（本文節錄自《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》。）

文：劉偉健（中原地產高級資深客戶經理）

本港唯一永久業權地是位處中環的聖約翰座堂，其餘土地均是業權人向政府租借，年期一般分為50年、75年、99年和999年期，當中不少土地將於2047年到期。

現時業權人只須每年繳交地租，只要不違反地契要求，便可持有直至到期。舊式地契年租只需數元港幣，通常由業主立案法團繳交。

地契到期政府收樓？2047年到期物業又會點處理？有冇相關個案？（點圖閱讀書摘）👇👇👇

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《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》書本封面

書名：買樓防中伏——避開45 個置業陷阱

作者：劉偉健，現職於中原地產，擔任高級資深客戶經理，致力為客戶提供高質素和專業地產代理服務。第48 屆全港傑出推銷員 (DSA)、地產代理資格考試 (E) 與營業員資格考試 (S) 獲優異成績、地產代理監管局（EAA）持續專業進修計劃優越嘉許金章、五年中原地產精英會銀鷹。

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