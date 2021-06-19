【買樓防中伏】一手樓預計關鍵日期唔等如收樓日　早收一樣有伏位

撰文： 紅出版集團 最後更新日期： 2021-06-19 09:30

發展商於銷售一手物業時，會向買家提供一份售樓說明書。該文件內有物業的各項資訊，當中包括預計關鍵日期。（本文節錄自《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》。）

文：劉偉健（中原地產高級資深客戶經理）

該關鍵日期只是一個參考時間，買家可預計收樓時間，但最終確實收樓日期還是存在不同變數。若發展商提早或延遲交樓給買家，當中相距時間甚遠的話，買家可能出現不同程度的問題與風險。一手樓買家作出購買決定前，應了解發展項目的進度，以保障自身利益。本文與大家分析一手樓遲交樓的問題與拆解方案。

太遲收或要負擔額外租金支出 但早收可能仲大鑊？一個圖輯看清一手樓收樓須知（點圖閱讀書摘）👇👇👇

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《買樓防中伏——避開45 個置業陷阱》書本封面

書名：買樓防中伏——避開45 個置業陷阱

作者：劉偉健，現職於中原地產，擔任高級資深客戶經理，致力為客戶提供高質素和專業地產代理服務。第48 屆全港傑出推銷員 (DSA)、地產代理資格考試 (E) 與營業員資格考試 (S) 獲優異成績、地產代理監管局（EAA）持續專業進修計劃優越嘉許金章、五年中原地產精英會銀鷹。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】