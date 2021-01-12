yuu積分騙案│少女失290萬分揭積分有價有巿　拍賣網現3種交易方法

【yuu積分】有傳媒報道指，1名19歲少女儲下290萬牛奶公司集團專屬獎賞計劃「yuu」積分，於拍賣網轉售期間誤信騙徒的虛假轉賬證明，「交貨」後未能收到共1.8萬元款項。案件引起討論，網民除了關注事主如何儲下高額積分，也驚訝原來積分有價有市。《香港01》查看拍賣網資料，發現單是yuu獎賞也有至少3個交易方法。

「yuu」是牛奶公司推出的專屬獎賞計劃，早前有市民就因交易積分誤墮騙案。（yuu Rewards Club fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

19歲少女轉售290萬yuu積分未能成功收款的案件引起網民熱議，事實上yuu積分於各大拍賣平台也是熱門貨品，而且有價有市，甚至有多種交易方式，與超市禮券一樣發展出第二交易市場。《香港01》記者查看本地拍賣網站，總結出與yuu獎賞相關的交易至少可分為3種：

1.積分買賣

以錢換分或以分換錢是最基本的交易方式，出售積分一般以2000分起跳，價錢約為每2000分10至16元不等，購買10000分以上更可獲折扣，而積分收購價則約為每2000分8至9元。賣家一般願意接受電子支付方式，部份更標明「收款即過分」，交易過程毋須見面。

部份用家會以各種優惠同時儲分，再以較低的積分成本換領禮券直接出售，令買家能以平價買入禮券換到禮品。（拍賣網截圖）

2.優惠券買賣

只要儲滿一定積分，用家可在程式中兌換各種禮品、現金券或購物優惠券，因此另一種交易方式就是直接買賣禮券。禮券所需的積分會視乎禮品性質而定，例如在肯德基換領1客焗飯需要1300分，而在Pizza Hut換取芝士海鮮普通批則需3000分。

若以使用指定信用卡消費每1元可換取4分的優惠計算，換領1個普通批最少要消費750元，不過現實中也有不少用家以各種優惠同時儲分，再以較低的積分成本換領禮券直接出售，令買家能以平價買入禮券換到禮品。以上述食品為例，焗飯及薄餅禮券的售價僅為7.5元及13元，比起正常以分兌換或到店購買更便宜。

3.虛擬銀行開戶同賺積分

有人就提供不涉及金錢交易的方案，邀請有興趣開戶的網民使用其推薦碼，承諾會回贈部份積分作為「報酬」，變相新舊用戶也能多賺積分。（拍賣網截圖）

虛擬銀行livi bank早前成為yuu的合作夥伴，該行客戶推薦親友開戶，再連接yuu程式，頭10位可獲18000積分，而新用戶亦有迎新獎賞20000分。有人就提供不涉及金錢交易的方案，邀請有興趣開戶的網民使用其推薦碼，承諾會回贈16000分作為「報酬」，變相新用戶除迎新獎賞外可多賺16000分，而推薦者亦能賺到2000分。

「yuu」的條款及細則列明，積分不能兌換現金或被購買。（yuu Rewards Club fb圖片）

事實上，根據yuu的條款及細則，積分不能兌換現金或被購買，並須在限期前兌換。目前yuu容許客戶透過程式，按有效程序與其他會員分享累積的積分，積分一經分享不能退回，無論接收方隨後是否兌換或使用該積分。yuu亦有權就積分的使用、兌換或分享設立條款及限制，包括可分享積分的最低或最高限額，因此積分買賣實屬灰色地帶，一不小心隨時無法追究損失。

同場加映：yuu主題曲出名煩，不少網民都表示難以忍耐！【點擊下圖放大立即睇▼ ▼ ▼】

其實不少廣告歌都非常洗腦，以下8首堪稱流行經典廣告歌👇👇👇