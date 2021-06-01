韓網紅黎明不敵淋巴癌病逝享年30歲　患癌期間堅持拍片發放正能量

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-01 15:30

擁有64萬粉絲數的韓國知名美妝YouTuber黎明（새벽）驚傳癌逝，享年30歲。據韓媒報導，黎明於2019年被診斷出罹患淋巴癌，且已是第四期，她正向面度，曾剪去一頭秀髮以示抗癌決心，也堅持繼續拍片經營YouTuber頻道，開朗的模樣為許多病友帶來正能量，但雖然經歷多此化療，黎明最終仍不敵病魔，於30日辭世。

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黎明經紀公司代表金恩河（김은하）30日於IG上哀悼已合作七年的好友，寫道：「我閃耀而珍貴的老朋友，旗下藝人黎明，在今天早晨成為了星星，我不知道該怎麼表達這份悲傷和慌亂。」金恩河透露2人的緣分始於七年前開朗地打招呼而開始，「我們一起分享了喜悅和悲傷、挑戰和成就、痛苦和幸福，我不會忘記（黎明）長期與病魔抗爭卻始終沒有失去希望的勇氣和精神。」

網友得知黎明病逝消息後，也紛紛在她的YouTube頻道最後一支影片下留言，表示「謝謝妳帶給大家的勇氣與熱情」、「每天清晨到來時就會想起妳那善良的笑容」、「在沒有痛苦的地方安息吧」。

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