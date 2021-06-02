同事突稱睇唔到嘢請7日病假　竟用呢樣嘢當醫生紙　老細嬲到即炒

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-02 11:59

不少打工仔也享有有薪病假，間中有人扮病「射波」也是職場常見之事。近日有網民撰文分享職場奇事，稱一名定期「射波」的同事，早前突稱「睇唔到嘢」而早退，其後更無故失蹤了7日。該同事返到公司後，交上醫生紙作為病假證明，惟所謂醫生紙竟是驗眼報告，指他患有散光及千度近視，老闆得知事件後未有多說，決定直接「炒魷」了事。

有網民指同事突以「睇唔到嘢」為由沒上班1星期，其後竟以驗眼收據當作「醫生紙」。（《我左眼見到鬼》劇照）

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有打工仔近日投稿至facebook專頁「奴工處」，指公司有一名定時請病假、每月也「射兩日波」的同事。該同事早前工作期間，突稱「隻眼睇唔到嘢」，要求早退半天。樓主以為該同事眼部不適需要求醫，沒料對方早退後便「失蹤」了整整7天！

7天後，老闆得知該同事返回公司，即要求他提供醫生證明，惟收到的竟非到診紀錄或病歷證明，而是一張由眼鏡店開出的單據，上面僅記錄了該同事的驗眼情況，指他患有「散光加成千度近視」。老闆看過「醫生紙」心中有數，即以「無故曠工」為由解僱該同事，要求他「放低鎖匙走人」。

樓主稱老闆收到「醫生紙」後，即以「無故曠工」為由解僱該同事。（《我左眼見到鬼》劇照）

帖文引來網民熱議，不少網民直指樓主同事「呃病假」的理由太過分，直言「射波都射好啲啊」、「你話你去咗做矯視就話啫」、「曾經有個同事話佢副眼鏡爛咗返唔到工，但係佢日日都戴唔同色嘅大眼仔返工」、「1000度近視可以射波7日，我500度都有3日半啦啩」。

不過也有網民感同身受，指深近視的人一旦失去眼鏡猶如失明，但也認為應準備後備眼鏡，以備不時之需，「講真係條友有問題，有咁深近視嘅人有乜可能無後備眼鏡」、「我有800度，換眼鏡會保留返原來嗰副做後備，唔係真係會GG」。

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早前有打工仔投稿到facebook專頁，指身為基督徒的老細，工作時經常將「教會」掛在嘴邊，並在文中力數5宗罪▼▼▼

公司裁員一事更讓樓主怒不可遏，樓主指老細有領取政府的保就業資助，但計劃完結後老細就立即大裁員，其後更涼薄地說了不近人情的話▼▼▼

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同事器官衰竭急離世 迷信老闆阻員工去喪禮 限令4件事勁刻薄（01熱話製圖）

Facebook專頁「奴工處」刊登一篇投稿，撰文者表示同事突因急性器官衰竭不幸離世，辦公室亦一片愁雲慘霧，詎料「極迷信又刻薄」的老闆即召開大會，下旨說明4件事不准做：

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