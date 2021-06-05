撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-05 07:00

黑長直的秀髮配上嫩白肌膚，是不少男生夢中初戀女神的模樣，不過頭髮留太長也未必是好事，隨時由「長髮公主」變「貞子」！早前曾經報道過一位擁有日本最長頭髮的女生神戸リン，她最近亮相電視節目公開自己的日常生活，要打理超過2米的頭髮絕對不簡單，光是洗頭便要用上3個小時！節目組將揭開這位女生的神秘面紗，原來她加入了一個叫「真人版長髮公主」的組織，只要用頭髮鞭打紙張、將鈴鐺綁在頭髮上等奇怪行為便能輕鬆賺錢？！

日本綜藝節目《ノブナカなんなん》跟拍了一位35歲長髮美女「神戸リン」，她身高168cm，但一頭黑色直髮卻超過2米長，簡直就是童話故事中走出來的「長髮公主」。不過要打理長髮並非易事，節目組跟拍她的私生活，發現擁有長髮的日常生活意外地爆笑，例如每天洗頭3小時、隨便睡一覺都會變貞子，就連煮飯也要小心翼翼。除此之外，神戸リン還公開了自己的職業，原來她加入了一個神秘組織，只要利用長髮做一些奇怪行為，再錄成影片就能輕鬆賺錢！

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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