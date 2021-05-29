台灣疫情｜死亡個案已超SARS　起初乍看沒事醫師解釋急劇惡化原因

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-29 21:30

台灣中央流行疫情指揮中心28日再公布新增297例、258例校正回歸以及19例死亡，另有2例境外移入，累計死亡人數78人（本土71人、境外7人）再創新高，超越2003年SARS時期73人死亡。其中高達24人死後才確診，另外一半以上死者，是確診當天或10天內惡化不治。醫師提醒，許多患者就醫時「不喘不嚴重」，但實際上血氧濃度很低，錯過救治黃金期，因此「血氧濃度」觀測，變得很重要。

新冠疫情累積死亡人數78人，其中有八成是60～89歲，許多長輩因為低血氧就診，看起來不喘或微喘，但之後因「隱形缺氧（silent hypoxia）」，當患者意識到自己呼吸困難時，很快就命危，需要插管急救。

陽明胸腔科醫師蘇一峰指出，很多新冠患者乍看沒事，但血氧一測很低，後來病人會開始喘，緊急送進加護病房插管，這時病況發展已過治療黃金時期，「因為被快樂低血氧症（Happy Hypoxia）掩蓋掉」。

根據《東森新聞》報導，目前全台78人死亡年齡分布大多為慢性疾病年長者，統計死亡地點以醫院占多數，另外至少已知到院前死亡3人、昏迷不治3人、家中死亡4人、防疫旅館4人、集中檢疫所1人。若從確診時間來看，高達24人死後才確診，8人確診當天死亡，29人確診後短短1-5天死亡，可知新冠肺炎在短時間就能讓人喪命，高風險族群「血氧濃度」觀測更要隨時注意。

正常人的血液氧氣濃度應高於93%，若低於此數值就屬異常，低於90%則需以氧氣治療，如果低於80%恐損害器官功能。民眾若沒有血氧機，可用2方法「步行測試」、「計算呼吸」來自我監測：1.「6分鐘步行測試（Six minutes walk test）」：按平常走路速度，連續走6分鐘，若臉色發黑，趕快就醫；若有血氧機測試一下血氧是否降低，有也趕快就醫。2.「計算呼吸」：人每分鐘平均呼吸12～20次，若發現自己每分鐘呼吸超過30次，趕快就醫。

【延伸閱讀】台灣疫情｜醫療恐崩潰 醫護網上呼籲：長輩如染新冠重症就放手吧（點圖了解更多）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

【相關文章】台灣疫情｜官方稱床位充足 台醫生反駁：現實卻屢趕確診病人回家（點圖了解更多）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

【相關文章】台灣疫情｜醫院人手短缺禁醫護休假 業界：再更大量可能爆煲（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 41 + 41 + 41

【延伸閱讀】台灣美女醫生揭急症室爆滿慘況 只能戶外插管 家屬含淚放棄急救（點擊放大閱讀）👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】