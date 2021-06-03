去酒吧慶祝生日　害媽媽染疫亡　她入院前最後一句話讓台男哭斷腸

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「只不過一場慶生會嘛！」台灣疫情下，一位兒子仍堅持去酒吧開派對慶祝生日，最終不僅令自己確診，還害母親染疫亡，更因遺體要立即火化，令他無法見她最後一面。「我要媽媽活下來，我真的不是故意的……」

一名網友在臉書社團爆怨公社分享了這位確診者的真實告白（點圖放大閱讀）▼▼▼

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網友們也只能慨嘆。「保護好自己就是保護身邊的人」、「非常時期，不要鐵齒（硬頸）才好，還是小心為妙，國外的恐怖新聞之前天天播，都是播心酸好看的，天佑台灣」、「不僅害了自己又害了最親近的人，真是罪過」、「還有一些跨下癢的可以忍一忍自己來嗎？不要再去找小姐了」、「只能自救了，加油」、「自食其果」、「都說不要群聚了啊……不聽話就只能後悔」、「一切後果自負」。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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