澳洲唔靠疫苗都戰勝疫情　當地台人呻原本同事狂讚台灣如今變嘲諷

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-10 11:30

澳洲墨爾本上月底爆出確診潮，維多利亞省宣布從當地時間27日晚間11時59分至6月3日止四度封城。澳洲曾表示，看到台灣等地區在數日至數周內確診暴增，認為隨著變種病毒出現，當局應時時警戒。而日前就有長期旅居澳洲的居民分析為何澳洲可以「不靠疫苗戰勝疫情」，引發網友熱議。

原PO在PTT以「為什麼澳洲沒疫苗也能戰勝疫情？」回文表示，身為一個長年在澳洲生活的人，要說澳洲如何控制住疫情，「與其說疫苗，我更覺得是早期的強制封城來得更有效果」……

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原PO回憶，2020年初各地都有確診案例爆發，政府在兩天內針對全澳各州封城，不過政府也針對企業和個人提供完善的配套措施，讓民眾至少「基本生活穩定」。原PO說自己都在昆士蘭州和維多利亞省兩地奔波，只要政府一早透過新聞發布有社區確診，當日下午即刻封城，公司也會讓員工即刻下班去接小孩，「彷彿封城已經是生活中的一部分」。原PO再舉例，昆士蘭州自從今年3月封城後，確診數就一直維持在個位數，民眾也知道「人與人的接觸會造成極大傳播率」，因此即便對封城有諸多抱怨，也不會破壞規定。此外違規要付高額罰金，沒有永久居留證身分的違規者，還會特別註記，導致未來申請簽證更加困難。

原PO話鋒一轉，表示雖然能諒解台灣的產業結構跟澳洲很不一樣，半導體和電子廠不能停工，「那你得要有管控這些特定產業的措施，而不是法令說不封，又動用一堆沒有腦子的年輕側翼去道德綁架沒有違反法律的人」。原PO直言去年很多澳洲同事都稱讚說台灣真的厲害，直到上禮拜同事說了一句「Pride goes before a fall（驕兵必敗）」，讓以台灣為榮的自己心裡很難過。最後原PO補充在澳洲只要年滿16歲就能接種疫苗，無關國籍身分，因此自己上周經過某家醫院門口就直接打疫苗。

不少鄉民看完原PO分析，紛紛表示「可以分享澳洲封城在家要怎麼過生活嗎」、「優質分享，推」、「想知道封城配套是什麼」、「澳洲也是兩千多萬人，但是屌打台灣啊」、「國外示範了一整年：廣篩、封城、疫苗」、「只能說澳洲防疫是科學在政治之上」。不過也有鄉民不太認同，指出「澳洲天然資源豐富，經濟不至於太慘吧」、「封城老闆怎麼賺錢」、「同樣兩千萬人，人口密度也有差」、「台灣澳洲的人口密度差那麼多，能套用嗎？」、「現在日子都過不下去了，封城只會更慘」。

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