大涌橋路同一路口疑再有司機睇錯燈　網民睇到一額汗：2日又一單

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-16 14:24

沙田大涌橋路周日（13日）下午發生奪命車禍後，一輛由女司機駕駛的家車駛至交界位時，攔腰撞向綠色小巴致其向左翻側，57歲司機喪生，事故令人非常關注該路段的安全問題。有網民事隔2日上載一段車CAM片段，只見同一路口再有私家車司機疑睇錯燈，在直行紅燈時駛出，行前後才發現異樣即倒車，幸未有發生意外。

從一段車CAM片段可見，同一個路口再有私家車司機疑睇錯燈，在直行紅燈時駛出，行前後才發現異樣即倒車，幸未有發生意外。（影片截圖）

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從網上流傳的車CAM片段顯示，昨日（15日）下午1時許，在大涌橋路與沙田圍路十字路口往沙田鄉事會路方向，1輛中港車牌的黑色7人車，在路口前停下，正打着右轉向燈，當時左邊交通燈附設俗稱「孭仔燈」則亮起綠燈，示意車輛可左轉行車，而直行方向則仍然是紅燈。

惟該輛7人車疑看到左邊的貨車起動，亦隨即加油起步並駛出停車線，但向前行數米後即停下，相信是突然發現自己看錯燈號，其後緩慢倒車。當時前方有多部車正由大涌橋路右轉入沙田圍路，幸好未有釀成意外。

片段即引起網上熱議，有人認為情況跟周日的車禍非常類似，甚至都是中港車牌的黑色私家車，令人看到一額汗，「發生咁大單嘢唔夠3日又有？」。雖然不少人都質疑道路設計是否有問題，但更多網民則認為「睇錯燈」是司機責任，「又無意識，又唔睇燈，隔離線行去又行，不知所謂」、「前面成堆車打橫行緊都可以照出，叻仔」。

大涌橋路不同路段的十字路口不時發生車禍，沙田區議員及交通及運輸委員會主席容溟舟回應周日奪命車禍時曾表示，區議會過去一直檢視該地段的交通改善空間，包括增設及加固防撞欄，亦有向運輸署反映及檢討「孭仔燈」的位置。

6月13日下午2時54分，1輛私家車與1輛綠色專線小巴在沙田大涌橋路相撞，綠色專線小巴翻側，導致57歲小巴司機不幸身亡。（網上片段截圖）

▼▼大涌橋路交通意外車Cam曝光▼▼

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大涌橋路不同路段的十字路口不時發生車禍，沙田區議員及交通及運輸委員會主席回應周日奪命車禍時曾表示，區議會過去一直檢視該地段的交通改善空間，包括增設及加固防撞欄，亦有向運輸署反映及檢討「孭仔燈」的位置。

從網上流傳的車Cam影片可見，意外發生前1輛沿沙田圍路而行的黑色私家車懷疑衝燈。（網上影片截圖）

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