台男食西瓜沾「啡色粉」似食屎　另類口味網民讚識貨：這樣最好吃

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-20 14:30

每到夏天就有許多當季的水果上市，例如西瓜、芒果、荔枝等，清涼香甜讓人大快朵頤，有些人習慣吃水果時會沾粉或沾醬來增加風味，一名台灣網友在社交平台分享自己吃西瓜的樂趣，他沾了厚厚一層「啡色粉」享用，照片一出也讓其他人看了笑翻「我以為在沾大便吃」。

沾屎食西瓜？台男另類食法竟引出無數「同好」讚識貨：加芝麻醬都OK！點圖放大看更多留言👇👇👇

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特殊吃法也讓引來正反兩極評論，「我以為在沾大便吃」、「吃水果沾美祿，無法接受」、「看起來好像黑糖喔」、「正在吃西瓜，馬上拿美祿出來沾，怎麼說咧？是不難吃啦，但感覺好奇怪哦」、「第一次看到，不會太甜嗎？」、「若水果不夠甜好像可試試」。

也有網友分享自己喜愛的吃法，「買肉鬆配芒果，同道中人」、「可以試試蚵仔麵線上面撒一層美祿，然後再加蒜蓉辣椒」、「紅西瓜還是灑鹽最好吃」、「冰鮮奶/冰淇淋+美祿粉也很好吃」、「可以改芝麻醬」、「烤土司煉乳美祿」。

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