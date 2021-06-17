法國62歲白髮美魔女當模特兒令人驚豔　年齡只是數字透露美麗秘訣

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-17 19:00

誰說女人老了就不美？這位62歲的法國婆婆Sylviane Degunst，還在當模特兒！其實，54歲才出道的她，除了有讓人驚豔的身材之外，她時常分享的人生哲學，更是激勵了許多人，讓她深受許多年輕人的喜愛！

年齡，對我來說只是數字

Sylviane Degunst年輕時，因為工作移居英國倫敦，熱愛文學與電影，曾擔任編輯、作家和撰寫影評，前年剛過完60歲生日，照片中微笑站在畫著60的圍牆前，看起來活潑又時尚！對Sylviane Degunst來說年齡只是個數字，不怕歲月無情，是怕失去對生命的熱情！

▼▼▼按圖查看62歲的Sylviane Degunst美照▼▼▼

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白髮，是上天給我的禮物

Sylviane Degunst從17歲時就有少年白，但是她絲毫不介意！她自信表示：我非常喜歡自己的白髮！因為，曾有位來自喀麥隆的好友跟她說，在喀麥隆的年輕人如果有白髮，會被認為是聰明的代表。所以，Sylviane Degunst深信白髮是上天賜予她的禮物！即使設計師不斷鼓吹，她還是堅持不染頭髮，保留最真實的自己！

快樂，比容貌重要！

看著Sylviane Degunst的照片，可以發現她非常享受生活！她就曾透露自己最重要的美麗秘訣，就是「快樂！快樂，比容貌重要！」把生命充實過著，優雅且快樂的老去，是我的生活哲學！

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